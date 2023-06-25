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Слабкість Путіна та хабар Пригожину: заколот у Росії на обкладинках світових ЗМІ (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Слабкість Путіна та хабар Пригожину: заколот у Росії на обкладинках світових ЗМІ (фото)
«Вагнеру» знадобилося приблизно 11 год, аби змусити Москву боятися вторгнення
скрін Mirror

ПВК «Вагнер» залишила диктатора країни-агресорки в момент його найбільшої слабкості

Заколот ватажка терористів ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина опинився на обкладинках світових медіа. Його похід на Москву й бунт проти Путіна став гарячою темою, зокрема через ганьбу міноборони РФ та самого російського диктатора.

Загалом, побачивши, як мало часу знадобилося «вагнерівцям», аби майже підступити до околиць столиці країни-агресорки, світ уже фактично виніс вирок режиму Путіна.

Не дивлячись на те, що бунт очільника  ПВК «Вагнер» загалом нічого не змінив, він показав світові правду – диктаторський режим не здатний захистити навіть себе. Лише за 11 год приватна військова компанія змусила Путіна та російську еліту тікати з Москви, що мало чималий вплив на й без того слабку репутацію російського вождя у світі.

Тож перші шпальти світових видань присвятили подіям у країні-агресорці.

Слабкість Путіна та хабар Пригожину: заколот у Росії на обкладинках світових ЗМІ (фото) фото 1

«Путін штовхнув до краю. Терор повертається до диктатора» – так підписало вчорашні події Mirror. Видання також одразу зазначило, що «Вагнеру» знадобилося приблизно 11 год, аби змусити Москву боятися вторгнення.

Слабкість Путіна та хабар Пригожину: заколот у Росії на обкладинках світових ЗМІ (фото) фото 2

Своєю чергою, New York Post висвітлював події в процесі. Зокрема, видання відзначало «російське повстання» та висвітлювало обіцянки Пригожина піти на Москву. У підсумку, не справдилося.

Слабкість Путіна та хабар Пригожину: заколот у Росії на обкладинках світових ЗМІ (фото) фото 3

The Sun випустили матеріал із заголовком «Путін на межі». Видання відзначило становище диктатора на тлі оперативного захоплення територій «Вагнером».

Слабкість Путіна та хабар Пригожину: заколот у Росії на обкладинках світових ЗМІ (фото) фото 4

Видання ABC охрестило подію, як «Вагнерівці» повстали та поставили Путіна під контроль». Проте одразу зазначили, що повстанці уклали угоду під час перемовин з Білоруссю, бувши за 200 км від Москви.

Слабкість Путіна та хабар Пригожину: заколот у Росії на обкладинках світових ЗМІ (фото) фото 5

The Observer акцентувало саме на тому, що повстанці припинили наступ на Москву начебто для «зупинки кровопролиття». При цьому видання також зазначило, що ПВК «Вагнер» залишила Путіна в момент його найбільшої слабкості.

Слабкість Путіна та хабар Пригожину: заколот у Росії на обкладинках світових ЗМІ (фото) фото 6

El Pais також зазначило, що повстання продемонструвало світові слабкість президента країни-агресорки. Видання наголосило на простоті, з якою «вагнерівці» змогли досягти таких результатів.

Слабкість Путіна та хабар Пригожину: заколот у Росії на обкладинках світових ЗМІ (фото) фото 7

Видання The Mail зазначило, що весь день розвивалася напружена драма в Росії. Проте при цьому, після відходу Пригожина, з’явилося питання – «Путін запропонував лідеру перевороту піти з Росії?». Також можливо, що мова йде саме про «підкуп».

Слабкість Путіна та хабар Пригожину: заколот у Росії на обкладинках світових ЗМІ (фото) фото 8

The Sunday Telegraph доволі прямо зазначило в заголовку, що «вагнерівці» відступили після угоди з Путіним.

Слабкість Путіна та хабар Пригожину: заколот у Росії на обкладинках світових ЗМІ (фото) фото 9

Видання The Sunday Time було трохи більш прямолінійне у висловлюваннях. У заголовку зазначається, що Путін був прямо принижений повстанцями. Фактично, демонстрація його слабкості на тлі повстання означала саме це.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Також зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

Крім того, влада Росії стягнула до Москви всю військову техніку, яка раніше залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер». 

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії. Тож Пригожин заявив, що відступає (відео). Терорист сказав, що його бойовикам залишалося 200 км, щоб дістатися до Москви.

До слова, Пєсков розповів, як Лукашенко вмовив Пригожина здатися.

Уночі «вагнерівці» покинули військовий штаб у Ростові (відео).

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Теги: ЗМІ путін Міноборони РФ переворот держпереворот ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

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