Путін повертає каральну психіатрію? У Росії візьмуться за ЛГБТ

Держдума в першому читанні ухвалила законопроєкт, який забороняє проводити хірургічні операції, «спрямовані на зміну статі людини», та змінювати гендерний маркер у документах

Президент Росії Володимир Путін доручив міністерству здоровʼя створити інститут з дослідження «суспільної поведінки» гомосексуалістів в центрі психіатрії та наркології. Про це стало відомо із репліки міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка, який відповідав на запитання депутата Анатолія Вассермана під час першого читання у Держдумі законопроєкту про заборону на трансгендерний перехід, пишуть росЗМІ.

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Говорячи про представників ЛГБТК+ Вассерман звернувся до Мурашка з питанням – чи проводить МОЗ дослідження «психіатричних методів приведення цих уявлень (про ґендерні ролі та сексуальність людей – ред.) у відповідність до реальності».

«Нині є доручення президента щодо створення на базі нашого федерального центру психіатрії додаткового інституту з дослідження не тільки цих, а й низки (інших – ред.) поведінкових напрямків, зокрема суспільної поведінки. Тому цей напрямок також буде далі взято в обов'язкове наукове опрацювання, окрім того, що сьогодні робимо», – сказав Мурашко.

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14 червня Держдума в першому читанні ухвалила законопроєкт, який забороняє проводити хірургічні операції, «спрямовані на зміну статі людини», та змінювати гендерний маркер у документах. Під час розгляду законопроєкту свої сумніви висловлювали, зокрема, представники МОЗ, очолюваного Мурашком. На засіданні Держдуми останній заявив, що повна заборона транспереходу може збільшити кількість суїцидів.

Мурашко підтримав неприпустимість зміни статі лише за бажанням пацієнта і висловився за посилення вимог до проведення операцій та гормональної терапії, але не висловився за повну заборону транспереходу. У відповідь на це речник Держдуми В'ячеслав Володін попросив його не пропонувати поправок до цього закону.

Нагадаємо, в Росії також ухвалено закон про заборону «пропаганди ЛГБТ». У цьому законі немає жодних точних визначень, і він стосується людини з будь-якою орієнтацією. Наприклад, за ним можуть карати людей, які відкрито говорять про небажання заводити дітей.

Зауважимо, каральна психіатрія в СРСР була як метод боротьби з опозицією й відразу сподобалася органам КДБ, особливо широко застосовувався до дисидентів. Каральна психіатрія в СРСР залишила особливий слід в історії минулого століття. Її феномен полягав у тому, що якщо з таборів чи заслання можна було повернутися, час перебування в психлікарні ніхто не визначав. Російська гомофобія фактично є основою національної ідеології країни-агресорки. Росіяни віддавна ненавидять гомосексуалістів. Ще за Сталіна гомосексуалів швидко прирівняли до фашистів: тоді для ЛГБТ була створена кримінальна стаття «за мужолозтво», за якою можна було отримати до восьми років таборів. Дуже скоро цю статтю почали використовувати для внутрішньопартійних чисток і проти політично неугодних. У СРСР геїв і лесбійок якщо не судили, то відправляли на примусове лікування у психлікарні, а потім принижували на «товариських судах». Поширеною була практика примусового медикаментозного і психіатричного «лікування» лесбійок і геїв. Зʼявилося навіть кілька «авторських практик» терапії. Наприклад, жінок змушували приймати седативний засіб аміназин, який пригнічував лібідо, а потім застосовували гіпноз. Чоловікам давали апоморфін, який викликає блювоту, а потім показували фотографії їхніх партнерів. Найчастіше представників ЛГБТ-спільноти піддавали каральній психіатрії, що практикувалася для всіх інодумців. Протягом двох-трьох місяців їм давали психотропні препарати, після виходу з лікарень ставили на облік як душевнохворих, згодом примушували проходити обстеження. Такі «діагнози» не дозволяли їм обіймати певні посади та навіть отримувати водійські права. Практикувалися й інші способи тиску на зразок «товариських судів» — по суті публічного осуду і приниження з боку колег по роботі. Статтю «про мужолозтво» продовжували застосовувати проти політично неугодних. Вирок за цією статтею часто означав прямий шлях до найнижчої касти в ієрархії тюремної субкультури, з якої вже неможливо було вийти. Такі люди зазнавали систематичного приниження і насильства, серед них був високий відсоток самогубств.

До слова, раніше Росія затримала чеченця-гомосексуала, який прилетів на похорон батька (відео). Сам хлопець пояснив, що його переслідують через нетрадиційну сексуальну орієнтацію, що на його батьківщині фактично означає смертельний вирок. Нині там переслідують таких людей, жорстоко катують, тримають у в'язницях та вбивають.

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Уперше Ідріс був затриманий під Грозним у 2018 році. Його тримали в підвалі та катували, оскільки силовикам стало відомо про його сексуальні стосунки з чоловіком. Тоді Ідрісу вдалося втекти за допомогою правозахисників. Після цього він емігрував до Нідерландів.