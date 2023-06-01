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Путін збудував «царське село», в якому живе вся його сім'я: розслідування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін збудував «царське село», в якому живе вся його сім'я: розслідування
Кожна ділянка «царського села» коштує не менше мільярда рублів
фото з відкритих джерел

Поруч із резиденцією «Ново-Огарьово» Путін оселив всю свою сім'ю

Володимир Путін, наслідуючи російських правителів минулого, збудував для себе та своєї сім'ї справжнє «царське село». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Кожна з ділянок коштує не менше мільярда рублів
Кожна з ділянок коштує не менше мільярда рублів
фото: росЗМІ

До речі, під час атаки на Москву дрони могли цілитися саме в це дуже важливе для диктатора місце, адже навколо офіційної резиденції зібралися майже всі члени сім’ї Путіна.

Місця прильотів безпілотників
Місця прильотів безпілотників
фото: росЗМІ

Російський диктатор, як відомо, живе та працює у садибі Ново-Огарьово – він навіть закріпив її за собою до кінця життя. Не дивно, що поблизу він захотів поселити близьких.

Землі довкола Ново-Огарьова купували через закордонні офшори, а потім передавали дочкам – Марії та Катерині. Для конспірації на дівчат нічого не записували – наприклад, території молодшої Катерини після весілля переписали на її чоловіка Кирила Шамалова.

Поруч із молодшою донькою оселилася і її мати – колишня дружина Путіна Людмила разом із новим чоловіком Артуром Очеретним. На них теж нічого не записували – знову використовували того ж Шамалова.

Ділянками сім'ї Путіна, кожна з яких коштує не менше мільярда рублів, територія «царського села» не обмежується. Це великі володіння, про які треба знати головне – на кого б вони не були записані, землі належать особисто президентові Росії.

Нагадаємо, під час атаки безпілотників на Москву та Підмосков'я у вівторок, 30 травня, російський диктатор Володимир Путін з дуже великою ймовірністю перебував у резиденції «Ново-Огарьово».

До слова, російський диктатор Володимир Путін не поїде на інавгурацію президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана після перемоги останнього на виборах

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Теги: село путін сім'я

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