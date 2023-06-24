«Вагнерівці» залишають Ростов. Як їх проводжають росіяни

Містяни вітають бойовиків Пригожина гучними вигуками

Підрозділи приватної військової компанії «Вагнер» залишають захоплений ними Ростов. Про це пишуть російські ЗМІ.

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У поширених відео видно, що люди вітають «вагнерівців» як переможців. Містяни проводжають їх криками «Вагнер» – сила!» та оплесками.

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Крім того, мешканці Ростова фотографуються з бойовиками «Вагнера».

Раніше повідомлялося, що у ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина є спільники, які перебувають у Кремлі. Терорист приймає рішення щодо заколоту у РФ не самостійно.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Пригожин закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

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Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, а також у Воронежі.

Як відомо, влада Росії стягувала до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер».

Також Пригожин заявляв, що разом зі своїми військами ввечері 24 червня вже перебував у Московській області.

Однак пізніше ватажок ПВК «Вагнер» заявив, що його найманці відступають від Москви та повертаються у польові табори.

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