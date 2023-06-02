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Путін поскаржився: погано спить, поки за його наказом вбивають українців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Путін поскаржився: погано спить, поки за його наказом вбивають українців
Путін розповів, скільки він спить
фото з відкритих джерел

Путін повідомив, що його робочий графік «дозволяє спати приблизно по шість годин на добу»

Російський диктатор Володимир Путін розповів, що його робочий графік дозволяє спати приблизно по шість годин на добу, хоча у ніч на 1 червня вийшло «набагато менше».  

У День захисту дітей глава держави-агресорки по відеозв'язку поспілкувався із багатодітними сім'ями. Один із членів родини Ілліних з Архангельської області поцікавився графіком президента і тим, чи вдається йому знайти час на сон. «Звичайно, я, як і всі люди, сплю», – сказав Путін. «Сплю трохи, напевно, 6-7 годин, 6 в основному. Сьогодні, щоправда, спав набагато менше. Так вийшло», – зізнався глава країни-агресора.

Путін не став розкривати подробиці свого робочого графіка, зазначивши, що він «досить одноманітний». Однак диктатор сказав, що не полишає займатись спортом. «Я, на відміну від деяких людей, намагаюся не кидати займатися спортом, це допомагає у роботі», – зазначив він.

Ніч на 1 червня Путін, ймовірно, спав набагато менше, адже в цей час його країна запустила чергові ракети по Україні, та зокрема по столиці, в результаті чого є жертви та постраждалі, серед яких діти.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня, День захисту дітей, у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах. Загинуло три особи, з них двоє дітей (вік 5-6 та 12-13 років). Семеро госпіталізовано, ще двом допомога надана на місці.

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Теги: путін вбивство укриття диктатор

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