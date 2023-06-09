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У Швейцарії жінка молотком розтрощила інсталяцію про Путіна (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Швейцарії жінка молотком розтрощила інсталяцію про Путіна (відео)
У Європі жінка вирішила знищити інсталяцію із зображенням очільника Кремля
фото: www.watson.ch

 Прихильниця політики Кремля вирішила зруйнувати інсталяцію у Цюріху

У швейцарському Цюріху жінка розбила молотком скло інсталяції з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє місцевий сайт Watson.

Цей об'єкт є частиною рекламної кампанії екологічної асоціації Myclimate у європейській країні, щоб спонукати населення проголосувати за зміни у сфері захисту клімату. При опусканні бюлетеня в імпровізовану урну зображенню Путіна «бракує дихання», і вона червоніє. Організатори вклали в цю інсталяцію символічний сенс. «Зрештою, він боїться за свої мільйони нафтодоларів, які він втратить, якщо проголосує за закон про захист клімату», – написала Myclimate у пресрелізі.

Однак одній людині інсталяція зовсім не сподобалася. Глава асоціації Myclimate Стівен Нефф зазначив, що жінка прорвалася через охорону та розбила молотком скло рекламної інсталіяції. 

«Жінка пробралась повз охорону та вдарила молотком об скло інсталяції», – розповів генеральний директор Myclimate Стівен Нефф. Потім її заарештували та доставили до поліції кантону. «Myclimate подала кримінальну справу за пошкодження майна». За попередніми даними, жінка є завзятою путіністкою.

Скло було оперативно прибрано та замінено, каже Нефф. Але сьогодні ввечері інсталяція, ймовірно, вже не працюватиме. Незважаючи на інцидент, організатор задоволений акцією: «Більше 150 людей вже кинули свої конверти для голосування в рот Путіну. Ми також вважаємо, що це нормально, якщо було кілька голосів проти, ми раді демократичним дебатам, які можуть відбутися у Швейцарії».

Розгнівана жінка була винятком, продовжив Нефф. «Переважна більшість вважає нашу кампанію чудовою». Багато людей побачили інсталяцію у вівторок і повернулися в середу з конвертом для голосування. Багато туристів також зацікавляться акцією. Організатори пояснили, що сьогодні інсталяцію Путіна можна буде побачити два дні на вокзалі в Берні, а потім два дні в Женеві. Чи ухвалять закон про захист клімату, вирішать 18 червня.

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Теги: Швейцарія путін закон жінка населення

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