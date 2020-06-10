Расизм тут ні до чого. Чому насправді повстала Америка

У США бунтує молодь, яка відчуває себе знедоленою

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Я не верю ни в какой расизм в США, нет его там. Даже бытового расизма там меньше, чем в нашей России. Будете спорить, приведу в доказательство очень нетолерантные слова, давно вошедшие в наши современные словари, которые наглядно подтверждают эти печальные доводы. Честное слово, мало не покажется.

Я также не верю, что отдельно взятое убийство темнокожего парня полицией Миннесоты стало ПРИЧИНОЙ мощной общественной бури, прокатившейся по огромной и богатой стране с 340 миллионным населением. Полиция в США подконтрольна обществу и закону, уважаема и не является бедой, которая вызывает всеобщее негодование. С полицией России ее лучше не сравнивать, чтобы зря не расстраиваться. Корона-кризис, ухудшение материального достатка? Тоже нет, в период корона-кризиса многие американские семьи получали денег даже больше, чем до его начала. Казалось бы — объективных причин для массовых протестов нет, но Америка же восстала! Тем не менее, я полагаю, вовсе не расизм, не полицейский произвол и даже не корона-кризис стали основной причиной масштабных протестов, переросших в ряде городов в позорные погромы и откровенное мародерство.

В последние дни я много беседовал с людьми, уже десятилетиями живущими в США, пытаясь найти логичное объяснение происходящему. И вот к каким выводам я пришел. В США случился бунт молодежи, чувствующей себя обездоленной и затюканной сложностями бытия. В первую очередь, это бунт социальный, протест более бедных и незащищенных слоев против своего нынешнего положения и социального неравенства. Неудивительно, что большинство участников этих маршей — выходцы из бедных кварталов, многодетных семей. Поэтому преимущественно — темнокожие, которые исторически живут пока еще хуже «белого» населения Америки.

Что больше всего волнует молодежь? Во-первых, ужасно дорогое образование (но все хотят его иметь, это как путевка в жизнь!) Например, весьма средненький колледж — 25.000 баксов в год, или 100.000 за 4 года. Элитный — от 60 до 90 тыс/год. Взять эти деньги легко — любой банк с удовольствием даст кредит под 6-8% (!) годовых, но отдать такой кредит сложно. Семьи, молодые люди, тем не менее, деньги в банках берут и попадают на долгие годы в кабалу: после окончания колледжа ежемесячный платеж ~1200/мес, плюс дорогущее жилье >1000/мес. за очень скромную квартирку, плюс дети, плюс кредит на машину и т.д. А начальная з/п — 35-40 тыс. в год, особо не разгуляешься. Кто больше всего в долгосрочной кабале — наименее обеспеченные слои, цветные американцы. Есть у молодежи и другие социальные проблемы, и все это на фоне огромных капиталов других семей и блистающих достатком сверстников. Именно социальное неравенство и недовольство своим статусом в обществе, на мой взгляд, давно породило в Америке мощное левое мировоззрение. Как там? Кто в молодости не был социалистом, у того нет сердца?

Закредитованность молодежи, дороговизна образования, жилья, бросающееся в глаза имущественное неравенство, голимый популизм левых, обещающих золотые горы за счет «отнимем и поделим», тотальная доктрина в школах — как мантра о защите прав меньшинств и обделенных социальных групп — все это накапливалось в США годами. Президент Трамп, если бы чувствовал эту угрозу, он бы, наверное, давно придумал какие-нибудь программы «дешевых» образовательных кредитов (с субсидированием процентной ставки), проекты социального жилья для молодых семей и т.д., чтобы дать миллионам молодых людей почувствовать уверенность в завтрашнем дне.

«Подлили масла в огонь» и другие негативные факторы. Карантин запер американцев по домам, лишил привычной работы, занятий, общения, развлечений. А безделье и ограниченность «в маневрах» привело к накоплению дурной энергии, особенно у молодых, а также некому общему психозу в связи с опасением заболеть этим самым корона-вирусом. Плюс добавился политический момент — разгар президентской гонки, которая становится в США все более ожесточенной и обостряет все события. Тут, как говорится, уж совсем не до сентиментов. Вот вектора и совпали! Повод выплеснуть эту энергию и накопленное недовольство быстро представился: бессмысленное и абсолютно не подлежащее оправданию убийство полицией Миннесоты весьма сомнительного типа Джоржа Флойда, по несчастью темнокожего. Вот оно и полыхнуло…

Если власти в США считают, что волнения имеют сугубо антирасистскую природу — боюсь, они ошибаются. Все эти преклонения колен, похороны Флойда в золоченом гробу(?!), переименования улиц и прочие почетные ритуалы проблем молодежи (в первую очередь, темнокожей) не решают. Скорее наоборот: погромы мародеров и бездействие полиции может сформировать у части темнокожей молодежи ложное впечатление, что Америку действительно можно поставить на колени, чтобы диктовать свои условия. Рано или поздно происходящее может породить, пусть на бытовом уровне, но гораздо более массовый и жесткий, чем сегодня, расизм части белого населения как ответ на нынешние бесчинства на улицах. Американцы народ толерантный, но до того момента, когда их права и свободы оказываются под угрозой.

Конечно, я убежден, что Америка со своими проблемами справится, чай, не в первый раз. Там адекватная власть, грамотная и опытная управляющая элита, развитое гражданское общество, большой интеллектуальный потенциал и т.д. Ничего страшного с ней, Америкой, не произойдет, она не развалится и не ослабеет. Но проблемы, породившие протесты в США, типичны для многих других, самых развитых стран мира, куда уже многие десятилетия устремляются мигранты. Как показывает практика, никакие, даже самые богатые и свободные страны не могут быстро «переварить» и превратить в равных членов общества миллионы мигрантов и этнических переселенцев, помочь им быстро стать французами, англичанами или немцами. А это означает, что волнения в США, потрясшие весь мир, могут повториться в других развитых странах. И расизм или национализм будут лишь внешней формой грядущих потрясений, но не их сутью и причиной..

Джерело: блог Геннадія Гудкова

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