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Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
Головні події ночі 21 листопада
фото з відкритих джерел

Окупанти зранку атакували Україну крилатими ракетами

Росіяни запустили по території України крилаті ракети та балістику. Комп'ютерна гра Stalker 2 б'є рекорди продажів, купляють її активно і росіяни, не дивлячись на те, що частину коштів розробники гри пообіцяли віддати на ЗСУ. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 21 листопада, щоб ви були в курсі подій:

Відбулись пуски ракет з 4-ох бомбардувальників Ту-95МС

Вранці о 05:40 попередньо відбулись пускові маневри із кількох бортів Ту-95МС з території Росії. Про це повідомляють Повітряні сили у своєму Телеграмі.

«Імовірно здійснено пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 в районі Енгельсу», – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Станом на 06:40 пуски підтвердились. Перші ракети входять у повітряний простір України через Чернігівську область.

Росіяни активно купують Stalker 2, знаючи, що гроші з продажів гри підуть на ЗСУ

Українська комп'ютерна гра Stalker 2: Серце Чорнобиля стала однією з найбільш продаваних ігор у світі. Після офіційного релізу, гра, розроблена українською студією GSC Game World, здобула визнання геймерів та критиків, потрапивши в топ-продажів на платформі Steam.

Незважаючи на величезний успіх, деякі користувачі з Росії не можуть приховати свого розчарування, і почали активно обговорювати гру в чаті Steam. Вони скаржаться на те, що українські розробники обіцяли значну суму від продажу Stalker 2 передати на допомогу Збройним Силам України. Такі заяви лише додатково підкреслюють важливість підтримки, яку отримує Україна в умовах повномасштабної війни.

На Донеччині росіяни вбили 11-річну дитину

Росіяни вбили 11-річного хлопчика, його сестра та ще один житель зазнали поранень: поліція Донеччини документує наслідки обстрілу. Про це у своєму Телеграм-каналі інформує Національна поліція.

«20 листопада, близько 15:40 війська РФ вдарили із РСЗВ «Торнадо-С» з касетними боєприпасами по селу Першомарʼївка Краматорського району», – йдеться в повідомленні поліції.

Один зі снарядів розірвався на приватному подвір’ї. Хлопчик від отриманих травм загинув на місці. 13-річна дівчинка зазнала осколкових поранень обличчя й тіла, вона перебуває у тяжкому стані, її рятують лікарі Дніпра. З численними пораненнями госпіталізовано також 63-річного чоловіка.

Адміністрація Байдена планує списати $4,7 млрд боргу Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена прийняла рішення скасувати кредити Україні на суму близько $4,7 млрд, повідомив речник Держдепартаменту Метью Міллер. Офіційні особи, які залишають свої посади, прагнуть зробити все можливе, щоб підтримати Україну у боротьбі проти Росії.

Закон, ухвалений Конгресом у квітні на суму $61 млрд, передбачав надання економічної допомоги у вигляді умовно-поворотної позики на суму близько 10 мільярдів доларів.

Ворог обходить Велику Новосілку, щоб перерізати важливу дорогу

Напередодні росіяни здійснили ряд штурмових дій на схід та північний схід від селища Велика Новосілка, обходячи місто, щоб перерізати дорогу на Богатир. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

«Основні зусилля противник прикладає на Роздольне, де сьогодні за підтримки 5 ОВТ було закинуто десант чисельністю більше взводу, а також західніше Новодонецького, де кацап провів механізовані атаки», – повідомили у проєкті.

Повідомляється, що на цьому напрямку ворог мав тактичний успіх, але точну та підтверджену інформацію буде відомо протягом кількох наступних днів.

У Ростові пролунали вибухи: повідомляється про роботу ППО

У Ростовській області Росії в ніч на 21 листопада пролунали вибухи, а в регіоні була задіяна система протиповітряної оборони. Про це повідомляють місцеві пабліки та російські Telegram-канали.

Перші повідомлення про вибухи в Ростовській області почали з'являтися близько третьої години ночі за місцевим часом.

Міжнародна федерація плавання доволила російським командам участь у змаганнях

Міжнародна федерація плавання (World Aquatics) дозволила російським та білоруським спортсменам брати участь у командних дисциплінах, хоча раніше вони могли змагатися тільки в індивідуальних. Про це повідомляє World Aquatics.

Спортсмени виступатимуть у нейтральному статусі, без національних символів, прапорів чи гімнів.

Це рішення стало продовженням політики, яку було оголошено у вересні 2023 року, і яка дозволяє участь російських та білоруських атлетів за певних умов.

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Теги: ракетна атака росіяни Іван Федоров поліція SpaceX Telegram плавання гроші Дональд Трамп війна Адміністрація Президента окупанти

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