Буславець звільнилася з посади першої заступниці Міненерго

16 квітня 2020 року Кабмін призначив Буславець на посаду першого заступника Міненерго

16 квітня 2020 року Кабмін призначив Буславець на посаду першого заступника Міненерго

Причину свого рішення вона відмовилася коментувати

Перший заступник міністра енергетики України Ольга Буславець написала заяву на звільнення з посади першої заступниці міністра енергетики. Про рішення подати у відставку Буславець повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Вона також опублікувала фотографію своєї заяви.

«Прошу звільнити мене з посади першого заступника міністра енергетики України з 22 грудня 2020», – йдеться у документі.

Як повідомлялося, 16 квітня Кабмін призначив керувати енергетикою незручного для Коломойського кандидата Ольгу Богуславець.

Кандидатура Буславець у президента Володимира Зеленського була пріоритетною після ряду співбесід, проте «для політичного балансу» президент вважав, що її заступником повинен бути Віталій Шубін, тодішній в.о. міністра енергетики.

Ольга Буславець виступала проти цього призначення. Президент – «за». Їх розсудив поліграф, який спочатку успішно пройшла Буславец, а ось Шубін, перевірка якого відбулася вчора, згідно з даними джерела ZN.UA у СБУ, поліграф не пройшов.

Буславець вважають досить кваліфікованим фахівцем у питаннях електроенергетики і всіх видах її генерацій.

Як повідомлялося раніше, на позачерговому засіданні 20 листопада уряд ухвалив рішення відсторонити Ольгу Буславець від виконання обов’язків міністра енергетики.