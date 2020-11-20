Уряд звільнив очільницю Міністерства енергетики

Ольгу Буславець вважають досить кваліфікованим фахівцем у питаннях електроенергетики і всіх видах її генерацій

Ольга Богуславець була призначена тимчасово виконувачкою обов'язків міністра енергетики у квітні цього року

Кабінету міністрів 20 листопада на позачерговому засіданні звільнив тимчасово виконувачку обовʼязків міністра енергетики Ольгу Буславець. Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Василь Мокан.

«Уряд ухвалив рішення про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів від 3 червня 2020 року №604 («Про тимчасове покладання виконання обов'язків міністра енергетики на Буславець О.А.)», ─ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новим тимчасовим виконувачем обов'язки міністра енергетики буде заступник Буславець Юрій Бойко.

Як повдіомлялося, 16 квітня Кабмін призначив керувати енергетикою незручного для Коломойського кандидата Ольгу Богуславець.

Кандидатура Буславець у президента Володимира Зеленського була пріоритетною після ряду співбесід, проте «для політичного балансу» президент вважав, що її заступником повинен бути Віталій Шубін, тодішній в.о. міністра енергетики.

Ольга Буславець виступала проти цього призначення. Президент - «за». Їх розсудив поліграф, який спочатку успішно пройшла Буславец, а ось Шубін, перевірка якого відбулася вчора, згідно з даними джерела ZN.UA в СБУ, поліграф не пройшов.

Буславець вважають досить кваліфікованим фахівцем у питаннях електроенергетики і всіх видах її генерацій.