Бюджет ООН 2021 перевищив $3 млрд

Цьогорічний бюджет найбільшої організації у світі становитиме $3,2 млрд

П'ятий комітет Генасамблеї ООН затвердив бюджет на 2021 рік, після чого його підтримали на пленарній сесії.

На Генеральній асамблеї ООН затвердили бюджет організації на 2021 рік на рівні $3,2 млрд. Про це повідомляє агентство Синьхуа.

За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, незважаючи на скорочення ліквідності, «процеси і структури продемонстрували свою важливість, дозволивши нам залишатися відкритими і працювати ефективно».

Як повідомляв «Главком», раніше Антоніу Гутерріш нагадав про необхідність надати допомогу країнам, що розвиваються, які можуть серйозно постраждати від епідемії коронавірусу. Він також закликав списати борги з бідних країн.