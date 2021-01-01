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    Бюджет ООН 2021 перевищив $3 млрд

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    Бюджет ООН 2021 становитиме $3,2 млрд - Бюджет ООН 2021 перевищив $3 млрд
    Бюджет ООН 2021 становитиме $3,2 млрд
    Фото: Укрінформ

    Цьогорічний бюджет найбільшої організації у світі становитиме $3,2 млрд

    П'ятий комітет Генасамблеї ООН затвердив бюджет на 2021 рік, після чого його підтримали на пленарній сесії.

    На Генеральній асамблеї ООН затвердили бюджет організації на 2021 рік на рівні $3,2 млрд. Про це повідомляє агентство Синьхуа.

    За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, незважаючи на скорочення ліквідності, «процеси і структури продемонстрували свою важливість, дозволивши нам залишатися відкритими і працювати ефективно».

    Як повідомляв «Главком», раніше Антоніу Гутерріш нагадав про необхідність надати допомогу країнам, що розвиваються, які можуть серйозно постраждати від епідемії коронавірусу. Він також закликав списати борги з бідних країн.

    Теги: бюджет ООН Антоніу Гутерріш
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