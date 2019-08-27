В Раді створили чат-бота для нардепів



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Урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня

Чат-бот працюватиме на базі месенджера Telegram

IT-підрозділ апарату Верховної Ради спільно з Українським інститутом майбутнього створили електронного помічника – чат-бота для народних депутатів.

Про це на пресконференції повідомила народний депутат нового скликання Галина Янченко.

«Ця розробка - одна з ініціатив щодо перетворення держави з бюрократичної на державу в «смартфоні». Враховуючи, що у Верховну Раду зайшла велика кількість нових народних депутатів, це люди, для яких (така діяльність - ред.) - перший досвід. Для того, щоб допомогти їм зорієнтуватися і не створювати інформаційний хаос, ми прийшли з ініціативою створити такий чат-бот», - розповіла Янченко.

У свою чергу експерт з питань штучного інтелекту Українського інституту майбутнього Антон Семенов повідомив, що чат-бот працюватиме на базі месенджера Telegram.

«Бот створений для того, щоб допомагати народному депутату, а саме скорочувати час, який він витрачає на пошук тих чи інших документів. На даний момент бот уже може підказати народному депутату, як правильно оформити своїх помічників, які документи для цього потрібні, може показати зали, доступні для засідань... Також бот може поінформувати про законодавчу діяльність: надати документи на регламент Верховної Ради, пояснити, як правильно працювати з системою електронних засідань комітетів. Все, що потрібно народному депутату для роботи з ботом, - це месенджер Telegram», - сказав Семенов.

Голова IT-управління парламенту Олексій Сидоренко зауважив, що створення чат-бота - це перший крок на шляху до цифрової трансформації Верховної Ради.

«Ми бачимо цей інструмент як гід, він служитиме успішному запровадженню технологій штучного інтелекту у законотворчому процесі. Найближчим часом цей інструмент збагатиться навчальними відеоматеріалами, які допоможуть народним депутатам, їхнім помічникам, співробітникам секретаріатів дуже легко пройти курс навчання у роботі з новими інноваційними платформами у Верховній Раді», - зазначив Сидоренко.

Як повідомлялося, перше засідання Верховної Ради ІХ скликання відбудеться 29 серпня.

До слова, Верховна Рада може скоротити кількість нардепів на третину.

29 серпня планується оголосити про формування більшості, запустити всі парламентські комітети. Можливе також внесення кандидата на посаду прем'єрміністра, скорочення кількості нардепів.

За інформацією ЗМІ, цього дня планується розгляд «60-70 стрижневих законопроєктів». Серед них – про зняття недоторканності з народних депутатів, скорочення кількості парламентарів на третину – з 450 до 300. Можливий і розгляд законопроєкту про проведення місцевих виборів у Києві. Решту списку проєктів ще допрацьовують.

Джерело: Укрінформ