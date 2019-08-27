Перша сесія Ради може бути заблокована, - Стефанчук



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Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук Фото: УНН

Представник президента у Верховній Раді побоюється, що робота парламенту може бути заблокована через відсутність гарантії на систему голосування

Термін гарантії системи голосування «Рада-3», яка має так звану сенсорну кнопку, збіг 2008 року. З того часу жодне голосування ВР не може бути технічно підтверджене, і це може стосуватися і голосування у парламенті IX скликання. Про це під час брифінгу у ВР сказав представник партії «Слуга народу», представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, повідомляє УНН.

«Термін гарантії збіг 2008 року. На скільки я знаю, з 2008 року всі голосування, які відбувалися, не можуть бути технічно підтверджені, а технічне підтвердження – це юридична підстава, це доказ у будь-якому провадженні. Тобто не можна підтвердити… і це велика проблема не тільки для нинішнього парламенту. Але ми також повинні розуміти, що будь-яке технічне впровадження повинно пройти технічне завдання, формулювання ескізу, розробку, формулювання створення та формулювання перевірки… Єдине, чого ми хочемо, – аби перша сесія не була заблокована через те, що ми будемо голосувати на несертифікованому обладнанні без юридичних підстав. Це два побоювання, про які ми говорили», - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, за зимові канікули Верховна Рада зможе перейти на нову систему голосування «Рада-4».

Як повідомлялось, представник президента України Володимира Зеленського в Верховній Раді Руслан Стефанчук підтвердив наміри про скорочення кількості депутатів парламенту.

Як повідомлялось, під час загального підготовчого засідання новообраних народних депутатів схвалили план-сценарій першого урочистого засідання Верховної Ради, яке відбудеться 29 серпня. Згідно зі сценарієм, підписання присяги буде проходити на другому поверсі ВРУ за столами реєстрації за участю представників Центральної виборчої комісії.