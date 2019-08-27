  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Перша сесія Ради може бути заблокована, - Стефанчук

    • Розсилка
    <span>Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук</span> - Перша сесія Ради може бути заблокована, - Стефанчук
    Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук
    Фото: УНН

    Представник президента у Верховній Раді побоюється, що робота парламенту може бути заблокована через відсутність гарантії на систему голосування

    Термін гарантії системи голосування «Рада-3», яка має так звану сенсорну кнопку, збіг 2008 року. З того часу жодне голосування ВР не може бути технічно підтверджене, і це може стосуватися і голосування у парламенті IX скликання. Про це під час брифінгу у ВР сказав представник партії «Слуга народу», представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, повідомляє УНН.

    «Термін гарантії збіг 2008 року. На скільки я знаю, з 2008 року всі голосування, які відбувалися, не можуть бути технічно підтверджені, а технічне підтвердження – це юридична підстава, це доказ у будь-якому провадженні. Тобто не можна підтвердити… і це велика проблема не тільки для нинішнього парламенту. Але ми також повинні розуміти, що будь-яке технічне впровадження повинно пройти технічне завдання, формулювання ескізу, розробку, формулювання створення та формулювання перевірки… Єдине, чого ми хочемо, – аби перша сесія не була заблокована через те, що ми будемо голосувати на несертифікованому обладнанні без юридичних підстав. Це два побоювання, про які ми говорили», - сказав Стефанчук.

    Читайте також

    Нагадаємо, за зимові канікули Верховна Рада зможе перейти на нову систему голосування «Рада-4».

    Як повідомлялось, представник президента України Володимира Зеленського в Верховній Раді Руслан Стефанчук підтвердив наміри про скорочення кількості депутатів парламенту.

    Як повідомлялось, під час загального підготовчого засідання новообраних народних депутатів схвалили план-сценарій першого урочистого засідання Верховної Ради, яке відбудеться 29 серпня. Згідно зі сценарієм, підписання присяги буде проходити на другому поверсі ВРУ за столами реєстрації за участю представників Центральної виборчої комісії.

    Читайте також
    Верховна Рада партії Руслан Стефанчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ