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    «Це дно!» Відомий письменник поділився враженнями від лижного курорту Драгобрат

    Письменник пояснив, чим Драгобрат відрізняється від Буковеля - «Це дно!» Відомий письменник поділився враженнями від лижного курорту Драгобрат
    Письменник пояснив, чим Драгобрат відрізняється від Буковеля
    фото: Андрій Любка/Facebook

    «Ніби повернувся в 90-ті, де всі намахують і де на кожному кроці небезпека».

    Відомий український письменник та есеїст Андрій Любка поділився на своїй Facebook-сторінці враженнями від відпочинку на вітчизняному гірськолижному курорті Драгобрат, що на Закарпатті.

    За словами Андрія Любки, ціни у Драгобраті співставні з іншим вітчизняним курортом, Буковелем, проте на відміну від цього курорта «європейського рівня», у випадку Драгобратом письменник зазначив, що «ніби повернувся в 90-ті, де всі намахують і де на кожному кроці небезпека».

    «Траси неготові, ціни буковельські, на всіх підйомниках барижать окремі скі-паси, а сервісу нуль, навіть туалетів нема, лише в кафе. Під крісельним підйомником такі намети снігу, що лижа чіпляється за сніг носком і вивертає тебе з крісла! У нас на кріслі тупо виламалася заслінка, яка має тримати нас у кріслі, ми могли просто випасти на схил, довезли заслінку в руках, а підйомник навіть не зупинили, чувак просто сказав: о, супер, що привезли, а не кинули в сніг!», – наголосив Любка.

    Письменник зазначив, що спустився кілька разів і вирішив, що це не для нього.

    Також Андрій Любка додав, що можливо, його враження були настільки яскравими через те, що перед Драгобратом «був на європейського рівня Буковелі».

    Раніше гірськолижний курорт Грузії здивував цінами: дешевше, ніж в Україні.

    Як повідомлялося, ціни та рівень сервісу, а також ставлення місцевих мешканців до туристів у містечку Славське, що на Львівщині, обурили українського журналіста Майкла Щура (Романа Вітоніва).

    Читайте також інтерв'ю: Чи треба їхати в Славське на лижі? Голова селища відповів на звинувачення Майкла Щура
    Теги: відпочинок ціни письменник небезпека
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    «Це дно!» Відомий письменник поділився враженнями від лижного курорту Драгобрат