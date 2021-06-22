«Пришвидшився процес укладання Угоди про зону вільної торгівлі з Україною», – посол Туреччини Ягмур Ахмет Гюльдере

Туреччина надзвичайно потужна в галузі текстилю та свіжих овочів, фруктів

Попри те, що між Україною та Туреччиною немає серйозних конфліктів, є питання, які залишаються невирішеними роками, зокрема йдеться про переговори щодо запровадження зони вільної торгівлі. Надзвичайний і повноважний посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере в інтерв’ю «Главкому» розповів, на якій стадії цей процес перебуває.

«Як на мене, цей процес підписання угоди вже триває значно більше часу, ніж це потрібно. Але, як би там не було, ми вже перебуваємо на останньому етапі підписання. Туреччина та Україна – це дві великі економіки. І коли ви захочете запровадити зону вільну торгівлю між цими економіками, обов’язково в обох країнах знайдуться люди, які будуть через це перейматися, щось підозрювати. Це нормально. І Україна має свої переваги, і Туреччина також. Україна, припустимо, в секторі сільського господарства надзвичайно потужна. В металургії Україна одна з найпотужніших країн світу. На противагу цьому, Туреччина надзвичайно потужна в галузі текстилю та свіжих овочів, фруктів. І тому, в обох країнах, є певні кола, які, грубо кажучи, занепокоєні тим фактом, що буде підписана угода про вільну торгівлю. Але, тим не менше, обидві країни зрозуміли, що цю угоду треба було підписати вже давно», – розповів Ягмур Ахмет Гюльдере.

Дипломат наголосив, що у Стамбулі особисто бачив наявність волі до підписання в президентів Ердогана та Зеленського. «Саме в той період, коли знову пришвидшився процес переговорів щодо укладення цієї угоди, в обох країнах змінилися міністри, які за це відповідають», – підкреслив посол Туреччини.

За словами Ягмура Ахмета Гюльдере, зараз триває координаційна робота щодо організації зустрічі між головними переговірниками найближчим часом.

«З обох сторін за це відповідають заступники міністрів, у нас торгівлі, у вас економіки. Я особисто вірю, що вже в цьому році ми поставимо остаточну крапку в цій угоді про вільну торгівлю. Багато років в минулому ми говорили, що от-от і підпишемо. Але цей рік саме той рік, коли це справді станеться!», – акцентував увагу дипломат.

Говорячи про економічне співробітництво між нашими державами, він наголосив, якщо подивитися на тенденції останніх п’яти років, то видно, що показник у нашій торгівлі складає $4 млрд – $5 млрд на рік. «Цей рівень торгівлі почав зростати, але почалася пандемія коронавірусу. У квітні-березні минулого року всі ланцюжки торгівлі просто зупинилися. Падіння хоч і відбулося, але воно не таке вже й значне. Це говорить про те, що між нами країнами потужні економічні зв’язки. За моїми прогнозами після того як ми підпишемо угоду про вільну торгівлю, баланс нашої взаємної торгівлі дуже швидко зросте до рівня $10 млрд на рік», – уточнив посол.

Він переконаний, що після підписання Угоди про вільну торгівлю, дуже швидко товарообіг зросте до $10 млрд. «Коли я 2,5 роки тому приїхав до України і почав роботу на посаді Посла, то турецькі інвестиції в Україну складали $3 млрд на рік. Зараз цей показник вже наближається до $4 млрд. Власне кажучи, зростання рівня інвестицій є символом довіри турецького бізнесу до України. І ось коли зменшиться тиск пандемії, дасть бог, ми підпишемо угоду вільної торгівлі, і товарообіг стрімко зросте», – резюмував дипломат.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ та Анкара працюють над підписанням угоди про зону вільної торгівлі.