«Це треш якийсь»: Степанов обурений проведенням фестивалю в Запоріжжі
Очільник МОЗ прогнозує спалах коронавірусу в Запоріжжі
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав «трешем» проведення масштабного музичного фестивалю в Запоріжжі. Він прогнозує спалах коронавірусу в Запорізькій області.
Про це Степанов заявив під час брифінгу.
За його словами, на фестивалі зібралися кілька десятків тисяч осіб.
«Я вчора побачив фото з проведення свята Khortytsia Freedom, на якому зібралися десятки тисяч людей.... Виходячи зі світлин, був відповідний концерт… Умене немає жодного питання до людей, у мене питання до організаторів. Вибачте, але це просто «треш» якийсь, то що ви робите. Іншого слова в мене просто немає», - заявив Степанов.
Він нагадав, що минулого тижня домовився з мерами міст, що ті не будуть організовувати масові заходи.
«Звичайно, я буду звертатися до своїх колег, які відповідають за заходи контролю, щодо вжиття відповідних заходів, складання протоколів. Зараз ми будемо дивитися, що буде відбуватися в Запорізькій області. Зрозуміло, що у нас буде збільшення кількості хворих Covid-19 після проведення таких масових заходів», - додав він.
Нагадаємо, за минулу добу в Запорізькій області виявлено 100 нових випадків коронавірусу.
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В Україні за минулу добу, 21 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2884 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 22 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 181237 людей.