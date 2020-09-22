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    «Це треш якийсь»: Степанов обурений проведенням фестивалю в Запоріжжі

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    Очільник МОЗ Максим Степанов вимагатиме притягнення до відповідальності організаторів масових заходів у Запоріжжі - «Це треш якийсь»: Степанов обурений проведенням фестивалю в Запоріжжі
    Очільник МОЗ Максим Степанов вимагатиме притягнення до відповідальності організаторів масових заходів у Запоріжжі

    Очільник МОЗ прогнозує спалах коронавірусу в Запоріжжі

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав «трешем» проведення масштабного музичного фестивалю в Запоріжжі. Він прогнозує спалах коронавірусу в Запорізькій області.

    Про це Степанов заявив під час брифінгу.

    За його словами, на фестивалі зібралися кілька десятків тисяч осіб.

    «Я вчора побачив фото з проведення свята Khortytsia Freedom, на якому зібралися десятки тисяч людей.... Виходячи зі світлин, був відповідний концерт… Умене немає жодного питання до людей, у мене питання до організаторів. Вибачте, але це просто «треш» якийсь, то що ви робите. Іншого слова в мене просто немає», - заявив Степанов.

    Він нагадав, що минулого тижня домовився з мерами міст, що ті не будуть організовувати масові заходи.

    «Звичайно, я буду звертатися до своїх колег, які відповідають за заходи контролю, щодо вжиття відповідних заходів, складання протоколів. Зараз ми будемо дивитися, що буде відбуватися в Запорізькій області. Зрозуміло, що у нас буде збільшення кількості хворих Covid-19 після проведення таких масових заходів», - додав він.

    Нагадаємо, за минулу добу в Запорізькій області виявлено 100 нових випадків коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      181237
    • Хворіють
      97694
    • Одужали
      79901
    • Померли
      3642

    В Україні за минулу добу, 21 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2884 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 22 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 181237 людей.

    Запоріжжя Максим Степанов епідемія коронавірус
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