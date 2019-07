Центральна частина Нью-Йорка залишилася без світла



Без електроенергії залишилися близько 27 тисяч користувачів

Популярна площа Таймс-сквер тепер без звичних рекламних вогнів

У суботу, 13 липня, частина Нью-Йорка залишилася без електроенергії.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Umm, all the giant moniters went out in Times Square #NYC pic.twitter.com/xbOEyzaChk — Christian (@clovos25) 13 липня 2019 р.

За даними місцевої влади, без електроенергії залишилися близько 27 тисяч користувачів.

Також повідомляється, що не працюють деякі станції метро.

What it is like if you are taking the subway in Manhattan right now.

No traffic lights.

People stuck in elevators.

No word on what caused the Blackout in New York City.

Stay Safe.#Blackout#NewYork pic.twitter.com/8hVccTP30N — ~Marietta (@MariettaDaviz) 14 липня 2019 р.

Як видно на фото і відео, які публікують у соцмережах мешканці Нью-Йорка, без світла, зокрема, залишився район Манхеттен і популярна площа Таймс-сквер.

Blackout in NYC! Times Square, New York City, mostly has no power. pic.twitter.com/9lNj6W1ccI — NewYorkCityKopp (@KellyrKopp) 13 липня 2019 р.

Нагадаємо, 10 липня в енергетичній системі Вірменії сталася масштабна аварія, внаслідок якої столиця Єреван залишилася без електрики.

Як повідомляв «Главком», в Аргентині та Уругваї 16 червня сталося масове відключення електроенергії. Попередня причина - збій в системі електропостачання.