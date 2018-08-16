Або Київ варто оголосити містом-побратимом Венеції, або влада має зайнятися водовідведенням
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Розсилка
Небесна канцелярія вже вдруге натякає. Не ігноруйте!
Мовою оригіналу
Тут два варианта. Либо все же в КМДА поддержат мою идею и объявят Киев городом-побратимом Венеции, либо начнут таки чистить стоки и всю ливневку. И не во время дождя, а до дождя и регулярно.
Кстати, если кто-то в КМДА думает, что снаряд в одну воронку не попадает, то эта ночь доказала обратное. А еще есть поговорка «Б-г любит троицу». Поэтому я бы рекомендовал руководству города напрячься и заняться ливневкой.
Вам Небесная канцелярия уже второй раз намекает. Не игнорируйте!
Джерело: блог Борислава Берези
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