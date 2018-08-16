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    Думки вголос

    Або Київ варто оголосити містом-побратимом Венеції, або влада має зайнятися водовідведенням

    • Борислав Береза

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Або Київ варто оголосити містом-побратимом Венеції, або влада має зайнятися водовідведенням

    Небесна канцелярія вже вдруге натякає. Не ігноруйте!

    Мовою оригіналу

    Тут два варианта. Либо все же в КМДА поддержат мою идею и объявят Киев городом-побратимом Венеции, либо начнут таки чистить стоки и всю ливневку. И не во время дождя, а до дождя и регулярно.

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    Кстати, если кто-то в КМДА думает, что снаряд в одну воронку не попадает, то эта ночь доказала обратное. А еще есть поговорка «Б-г любит троицу». Поэтому я бы рекомендовал руководству города напрячься и заняться ливневкой.

    Вам Небесная канцелярия уже второй раз намекает. Не игнорируйте!

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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