Або Київ варто оголосити містом-побратимом Венеції, або влада має зайнятися водовідведенням

Борислав Береза Народний депутат України

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Небесна канцелярія вже вдруге натякає. Не ігноруйте!

Мовою оригіналу

Тут два варианта. Либо все же в КМДА поддержат мою идею и объявят Киев городом-побратимом Венеции, либо начнут таки чистить стоки и всю ливневку. И не во время дождя, а до дождя и регулярно.

Кстати, если кто-то в КМДА думает, что снаряд в одну воронку не попадает, то эта ночь доказала обратное. А еще есть поговорка «Б-г любит троицу». Поэтому я бы рекомендовал руководству города напрячься и заняться ливневкой.

Вам Небесная канцелярия уже второй раз намекает. Не игнорируйте!

Джерело: блог Борислава Берези

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