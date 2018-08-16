Синоптики розповіли, якою буде погода у п'ятницю



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За прогнозами на півдні та сході буде спекотно та сухо, в інших регіонах - дощі та грози

Найближчої доби, 17 серпня, в південній і східній частині України збережеться дуже спекотна та суха повітряна маса, на решті територій - більш вологе і тепле повітря, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, місцями в північних та більшості центральних областей у п'ятницю пройдуть короткочасні дощі, грози; температура вночі 14-19°, вдень 24-29°, у центральних областях 30-34°. На решті територій без опадів; температура вночі 18-23°, вдень 31-36°.

Вітер в Україні переважно північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві - місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 17 серпня найвища температура вдень була 35,7 градуса у 2010 році, найнижча вночі на позначці 8,8 градуса вище нуля в 1909 році.

У суботу, 18 серпня, в західних, північних, більшості центральних областей пройдуть короткочасні дощі, грози, на решті територій - без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура в південній частині вночі 18-23°, вдень 30-35°; на решті територій уночі 14-19°, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 24-29°, у східних, Дніпропетровській, Полтавській і Кіровоградській областях 28-33°.

У Києві 18 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

16 серпня о 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях була 23-26°, в Дніпрі в межах Києва 25°.

Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.

Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу.

Укргідрометцентр заявив, що не зміг спрогнозувати бурі, яка вночі прокотилася Києвом і призвала до руйнувань і збитків, через неможливість 100% прогнозування погоди.

Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

Дивіться фоторепортаж із епіцентру бурі

Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди

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