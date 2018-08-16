  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Синоптики розповіли, якою буде погода у п'ятницю

    • Розсилка
    Синоптики розповіли, якою буде погода у п'ятницю

    За прогнозами на півдні та сході буде спекотно та сухо, в інших регіонах - дощі та грози

    Найближчої доби, 17 серпня, в південній і східній частині України збережеться дуже спекотна та суха повітряна маса, на решті територій - більш вологе і тепле повітря, повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних, місцями в північних та більшості центральних областей у п'ятницю пройдуть короткочасні дощі, грози; температура вночі 14-19°, вдень 24-29°, у центральних областях 30-34°. На решті територій без опадів; температура вночі 18-23°, вдень 31-36°.

    Вітер в Україні переважно північно-східний, 5-10 м/с.

    У Києві - місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

    За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 17 серпня найвища температура вдень була 35,7 градуса у 2010 році, найнижча вночі на позначці 8,8 градуса вище нуля в 1909 році.

    У суботу, 18 серпня, в західних, північних, більшості центральних областей пройдуть короткочасні дощі, грози, на решті територій - без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

    Температура в південній частині вночі 18-23°, вдень 30-35°; на решті територій уночі 14-19°, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 24-29°, у східних, Дніпропетровській, Полтавській і Кіровоградській областях 28-33°.

    У Києві 18 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

    16 серпня о 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях була 23-26°, в Дніпрі в межах Києва 25°.

    Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

    Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.

    Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

    У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу.

    Укргідрометцентр заявив, що не зміг спрогнозувати бурі, яка вночі прокотилася Києвом і призвала до руйнувань і збитків, через неможливість 100% прогнозування погоди.

    Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни. 

    Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

    Дивіться фоторепортаж із епіцентру бурі

    Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди

    Читайте також статті: 

    Кліматична битва. Земля переживає четвертий рік температурного пекла

    Циклон Галина та інші аномалії. Світ та Україна звикають до нової погоди

    Читайте також
    прогноз погоди Укргідрометцентр Україна повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ