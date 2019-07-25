Центрвиборчком прийняв протоколи з мокрими печатками вже від 116 ОВК
Сьогодні ЦВК прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування 69 ОВК
Центральна виборча комісія станом на сьогодні прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій від 116 окружних виборчих округів. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
«Сьогодні, 25 липня, ЦВК прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування 69 ОВК», - йдеться в повідомленні.
Так, для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування ОВК 69 одномандатних виборчих округів: № 11, 13, 17 (Вінницька область), № 21 (Волинська область), № 24, 27, 28, 30, 33, 36, 39, 40 (Дніпропетровська область), № 46, 50, 52, 59 (Донецька область), № 68, 71, 73 (Закарпатська область), № 74, 75, 81, 82 (Запорізька область), № 87, 88, 89 (Івано-Франківська область), № 91, 92, 93, 94, 97 (Київська область), № 99, 102, 103 (Кіровоградська область), № 112, 113, 114 (Луганська область), № 115, 116, 117, 124 (Львівська область), № 128, 129, 132 (Миколаївська область), № 137 (Одеська область), № 144, 145, 150 (Полтавська область), № 152, 154, 155 (Рівненська область), № 158, 162 (Сумська область), № 164 (Тернопільська область), № 168, 171, 173, 174, 178 (Харківська область), № 184, 185 (Херсонська область), № 190, 193 (Хмельницька область), № 205 (Чернігівська область), № 211, 215, 216, 217, 220 (місто Київ).
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«Таким чином, станом на 25 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 116 ОВО», - зазначили в Комісії.
Водночас ЦВК доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та про підсумки голосування в одномандатному окрузі ОВК ОВО № 90, № 221 з поміткою «уточнений» до 26 липня, а ОВК ОВО № 24, № 38 – до 27 липня.
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