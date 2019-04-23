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    Центрвиборчком уже отримав 40 протоколів із мокрими печатками

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    Центрвиборчком уже отримав 40 протоколів із мокрими печатками

    Протоколи надійшли із 29 територіальних виборчих округів

    Центральна виборча комісія прийняла оригінали протоколів про підсумки повторного голосування на чергових виборах президента України ще від 29 територіальних виборчих округів.

    Про це повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ секретаріату ЦВК.

    «Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій 29 територіальних виборчих округів», - ідеться в повідомленні.

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    Таким чином, станом на 11.30 годину 23 квітня ЦВК прийняла протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій 40 територіальних виборчих округів.

    Як повідомлялося, в Україні 21 квітня відбулося повторне голосування на чергових виборах Президента України. За результатами опрацьованих ЦВК понад 99% електронних протоколів, Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів виборців, Петро Порошенко - 24,46% голосів.

    Вибори Президента України 2019. Другий тур
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 2.31% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      73.23%
    • Порошенко Петро Олексійович
      24.45%

    Для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном було утворено 101 виборчу дільницю.

    Явка виборців становила 62,07%.

     

    Джерело: Укрінформ

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