Центрвиборчком зареєстрував вже 43 міжнародних спостерігачів на виборах



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Позачергові вибори до Верховної Ради мають відбутися 21 липня

Центральна виборча комісія у четвер зареєструвала ще 19 офіційних міжнародних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України.

Про це повідомили в пресслужбі ЦВК.

«Розглянувши відповідне звернення, Комісія зареєструвала 19 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року», - розповіли в Центрвиборчкомі.

Таким чином, станом на 13 червня ЦВК зареєстровано 43 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України.