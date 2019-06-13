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    Центрвиборчком зареєстрував вже 43 міжнародних спостерігачів на виборах

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    Центрвиборчком зареєстрував вже 43 міжнародних спостерігачів на виборах

    Позачергові вибори до Верховної Ради мають відбутися 21 липня

    Центральна виборча комісія у четвер зареєструвала ще 19 офіційних міжнародних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України.

    Про це повідомили в пресслужбі ЦВК.

    «Розглянувши відповідне звернення, Комісія зареєструвала 19 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року», - розповіли в Центрвиборчкомі.

    Таким чином, станом на 13 червня ЦВК зареєстровано 43 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України.

    Раніше повідомлялося, що ЦВК зареєструвала вже 188 кандидатів у нардепи

    Як відомо, позачергові парламентські вибори мають відбутися в Україні 21 липня.

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