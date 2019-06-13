Центрвиборчком зареєстрував вже 43 міжнародних спостерігачів на виборах
Позачергові вибори до Верховної Ради мають відбутися 21 липня
Центральна виборча комісія у четвер зареєструвала ще 19 офіційних міжнародних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України.
Про це повідомили в пресслужбі ЦВК.
«Розглянувши відповідне звернення, Комісія зареєструвала 19 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року», - розповіли в Центрвиборчкомі.
Раніше повідомлялося, що ЦВК зареєструвала вже 188 кандидатів у нардепи
Як відомо, позачергові парламентські вибори мають відбутися в Україні 21 липня.