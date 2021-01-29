У Москві пояснили, чому РПЦ боїться приїзду Вселенського патріарха

«Не хочете зустрічатися з людиною, то не зустрічайтеся. Але навіщо заважати або погрожувати іншим?» – говорить Кураєв

Якщо візит патріарха Варфоломія в Україну може викликати якісь екстремістські дії з боку Української православної церкви (МП), то це вирок пастирству цієї церкви. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів протодиякон РПЦ Андрій Кураєв.

«Не хочете зустрічатися з людиною, то не зустрічайтеся. Але навіщо заважати або погрожувати іншим? Ну, приїжджає до вашої країни якийсь музичний гурт, який вам не подобається. Він приїхав до вашої країни, але не до вас. І що, ви ніяк не можете обійтися без підпалу концертної зали?», – зазначає Кураєв.

Протодиякон підкреслив, що це вища міра непристойності, коли пастирі посилаються на те, що їхня паства обуриться. «Підло ховатися за людей, яких ви самі виховали й чиїми пастирями ви себе вважаєте. Якщо ви вважаєте, що в такому серйозному питанні справа може дійти навіть до пролиття крові – ваші учні можуть так погано проявити себе, то це вирок вчительському таланту хоч уніатів, хоч Української православної церкви Московського патріархату», – підсумував Кураєв.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив намір відвідати Україну у відповідь на запрошення президента Володимира Зеленського. Очікується, що візит відбудеться у серпні та буде приуроченим до Дня незалежності України. Патріарх Варфоломій вже відвідував Україну в 1997 та 2008 роках.

Патріарх Варфоломій не визнає УПЦ МП в Україні та юрисдикцію РПЦ над Києвом, а її єпископів називає просто єпископами РПЦ в Україні.

УПЦ МП виступила проти цього візиту, заявляючи про можливе протистояння. Російська православна церква, яка вважає Україну своєю власною канонічною територією, всупереч церковним канонам не визнає рішень Вселенського патріарха і розриває зв’язки з тими церквами чи ієрархами, які визнали ПЦУ.