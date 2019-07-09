Чалий розповів, яку зброю Україну купуватиме у США



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Посол України в США Валерій Чалий

Посол запевняє, що йдеться про «таке озброєння, якого немає у нас, і яке є фактично в американської армії зараз»

Україна купуватиме у Пентагону найсучаснішу зброю, яка стоїть на озброєнні американської армії, і це свідчить про новий рівень довіри між Україною та США.

Про заявив надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий.

«Ми зараз говоримо про найсучасніше озброєння. Тому що саме таке озброєння постачається через систему урядових угод», - зазначив посол.

Він додав, що йдеться про «таке озброєння, якого немає у нас, і яке є фактично в американської армії зараз».

«Це новий рівень взаємодії. Я не буду говорити про специфікацію чи про типи. Ми довели, що ми партнери, які тримають таємниці», - пояснив дипломат.

Чалий зазначив, що один із ключових пріоритетів роботи посольства - забезпечення оборони та безпеки України.

«Цей пріоритет нікуди не дівся, бо російська агресія триває. Гинуть наші хлопці. І кожні додаткові можливості для оборони бережуть життя», - наголосив він.

За словами посла, рівень військово-технічної, воєнно-політичної співпраці та взаємодії України і США нині на порядок вищий, ніж 3-4 роки тому: «Те, що ми переходимо на можливість закупівель озброєнь, говорить про довіру, якої, відверто кажучи, у 2014 році ще не було».

На переконання дипломата, новий рівень довіри став можливим завдяки діям української сторони. Зокрема йдеться про те, що Україна була здатна довести, що у постачаннях зі США не буде «корупційної складової» та американська зброя не потрапить до ворога.

«Ми це показали. Я дуже вдячний нашій армії, флоту, їхньому командуванню, які показують цю здатність», - підкреслив Чалий.

Він також розповів, що 92% всієї оборонної і безпекової допомоги, яку отримала Україна, надійшло саме зі США, і цей обсяг становить «кілька мільярдів».

«Цьогоріч лише на безпеку (в оборонному бюджеті США - ред.) виділено 365 мільйонів, включно з 50-мільйонами суто на летальне озброєння», - уточнив посол.

Нагадаємо, 7 липня стало відомо, що Україна вперше звернулась до Сполучених Штатів Америки із запитом на придбання військового обладнання.

Джерело: Укрінформ