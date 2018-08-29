«Час не лікує»: у Києві матері вшанували загиблих в Іловайському котлі синів



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Фото: Радіо Свобода Вшанування загиблих в Іловайському котлі українських воїнів біля «Стіни пам’яті» у Києві, 28 серпня 2018 року

На акцію, яка відбулася 28 серпня, до Києва приїхали понад 300 людей

Напередодні четвертої річниці Іловайської трагедії (29 серпня) в Києві біля «Стіни пам’яті» (яка розташована на мурах Михайлівського Золотоверхого монастиря) вшанували загиблих в «Іловайському котлі» українських вояків.

На акцію до Києва приїхали понад 300 людей – це матері та дружини загиблих бійців, ветерани бойових дій, які брали участь в Іловайській операції. Священики різних конфесій відслужили молебень, після чого родичі та побратими загиблих поклали до Стіни пам’яті квіти і запалили свічки.

Як повідомив у розмові з Радіо Свобода командир батальйону капеланів із позивним «Шторм», на шану і пам’ять заслуговує кожен, хто віддав життя за Україну, незалежно від того, чи це був військовослужбовець, чи боєць добровольчого батальйону.

«Ми не маємо можливості повернути загиблих оборонців України до життя. Але нам під силу висловити шану матерям, які виховали справжніх героїв, готових віддати своє життя задля мирного неба над вільною Україною», – наголосив священик.

Акція за участю матерів і дружин загиблих бійців під назвою «Час не лікує» цього року відбулася втретє, її ініціювали в громадській організації «Об’єднання дружин і матерів бійців – учасників АТО», цього року акцію підтримала Християнська служба порятунку.

Координатор акції «Час не лікує» Наталя Московець повідомила Радіо Свобода, що нинішня акція – це третя частина естафети пам’яті та пошани. З початку серпня понад мільйон користувачів Facebook висловили слова вдячності і підтримки у флешмобі #сказатидякуюмамі, було виготовлене і поширене соціальне відео про важливість підтримки суспільством родин загиблих.

Раніше представники громадських організацій та активісти попросили президента Петра Порошенка видати указ, яким встановити 29 серпня Днем пам'яті полеглих героїв-захисників незалежної України.

Як повідомив заступник голови правління Об'єднання учасників бойових дій «Сармат» Ігор Гевко, дату 29 серпня обрано не випадково, оскільки саме цього дня 2014 року в Іловайському котлі загинула найбільша кількість військових в один день за 4 роки війни.

Гевко також зазначив, що у середу, 29 серпня, на Михайлівській площі в Києві пройдуть заходи із вшанування пам'яті полеглих захисників, які розпочнуться о 11.00 з хвилини мовчання та виступів матерів, дружин та родичів загиблих.

Окрім того, сказав він, о 12.00 в усіх церквах УПЦ КП розпочнеться всеукраїнська панахида за загиблими військовими.

Також, як зазначив Гевко, запланована презентація електронної «Книги пам'яті», підготовленої волонтерами та активістами за сприяння Михайлівського монастиря, інші заходи.