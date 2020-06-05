Чехія видворить двох російських дипломатів після скандалу з погрозами отруєння



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Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш та міністр закордонних справ Томаш Петршичек

МЗС Чехії намагалося вирішити цю ситуацію «негласно та дипломатично», але це виявилося неможливим

Уряд Чехії вирішив, що два дипломати посольства РФ у Празі, причетні до скандалу із погрозою отруєння чеських політиків, будуть вислані з країни.

Про це повідомляє низка чеських ЗМІ, серед яких Novinky.

Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш оголосив, що двоє дипломатів посольства Росії, які фігурували у скандалі з погрозами отруєння чеських політиків, будуть вислані з країни.

«Дані Служби таємної інформації (BIS) чітко вказують, що уся історія виникла внаслідок внутрішньої боротьби у посольстві Росії у Празі, і один з дипломатів надіслав BIS інформацію про нібито заплановану атаку на чеських політиків», - заявив Андрій Бабіш.

Міністр закордонних справ Томаш Петршичек зазначив, що його відомство намагалося вирішити цю ситуацію «негласно та дипломатично», але це виявилося неможливим.

«Підхід Російської Федерації не залишає нам інакшого вибору, окрім як вислати цих дипломатів», - заявив він.

Нагадаємо, після демонтажу пам’ятника маршала Конєва у Празі з’явилася інформація про те, що на причетних до цього політиків готується замах: російський агент приїхав до Праги з валізою, в якій був потужний токсин рицин.

Росія назвала цю інформацію неправдивим і необґрунтованим звинуваченням.

Через це меру Праги та його двом колегам надали охорону, а згодом російське посольство звернулося до Чехії з проханням надати охорону дипломату, чиє ім’я фігурує у скандалі.