У Чехії виявили рекордну кількість інфікувань коронавірусом за добу



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27249 випадків коронавірусу - це добовий максимум з початку пандемії

З початку пандемії в Чехії було лабораторно підтверджено 27249 випадків коронавірусу

У Чехії за добу було підтверджено 798 нових заражень коронавірусом, що є найвищим показником за весь час пандемії Covid-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Чехії.

Це добовий максимум з початку пандемії. Загалом кількість заражених значно зростає з 1 вересня. За тиждень, що минає, уже було встановлено чотирі антирекорди. Зокрема, напередодні було зафіксовано 679 нових випадків.

Загалом з початку пандемії в Чехії було лабораторно підтверджено 27249 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Одужали 19027 людей, померли 429.

Коронавірус в Україні

Всього 133787

Хворіють 69327

Одужали 61649

Померли 2811

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Нагадаємо, станом на ранок 5 вересня в Україні зафіксовано 2 836 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків більше, ніж минулої доби (2723).

Одужали – 1036 (вчора 937), померли – 50 (вчора 51).

Загалом одужали 61649 осіб, летальних випадків – 2811.

У Києві виявлено хворих 315 осіб (вчора 319). Також 172 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 162) і 195 – на Львівщині (вчора 196), 380 – на Харківщині (вчора 371), 166 – в Івано-Франківській (вчора 160), Одеська область – 222 випадки.