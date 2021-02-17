У Києві чергове падіння дитини з висоти: загинула 15-річна дівчина

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство»

Сьогодні, 17 лютого, на вулиці Архітектора Вербицького в Дарницькому районі Києва 15-річна дівчина випала із загального балкону на 16 поверсі. Внаслідок падіння неповнолітня отримала тілесні ушкодження, несумісні із життям.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, ювенальні поліцейські та медики. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 15 лютого на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі Києва 13-річна дівчинка впала з балкона 14 поверху. Неповнолітня загинула на місці. За фактом загибелі дівчинки поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У лютому вже було декілька випадків падіння підлітків з висоти. Так, 1 лютого у Дніпровському районі 16-річна дівчина випала з дев’ятого поверху. Дівчина була госпіталізована з закритою черепно-мозковою травмою, забоєм м’яких тканин голови, тулуба та кінцівок.

Того ж дня у Шевченківському районі 16-річна дівчина випала з п’ятого поверху. Вона з політравмою госпіталізована.

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