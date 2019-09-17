Через кого почалася війна? Заступниця Офісу президента образила ветеранів-переселенців (відео)



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Розмова Коваленко із протестувальниками на Банковій

«Тобто, через нас війна почалася? Не провокуйте, ми не будемо більше з вами розмовляти», – обурився ветеран АТО, який розмовляв із Коваленко

Заступниця голови Офісу президента Анна Коваленко звинуватила ветеранів-переселенців, які прийшли вимагати житло на Банкову, у тому, що війна на Донбасі почалася через них.

Відповідне відео опублікував в Facebook юрист Андрій Чудовський.

Ветерани-переселенці протягом декількох днів вимагають житло, яке їм має бути надане в рамках урядової програми (постанова КМУ №280).

Заступниця голови ОП Коваленко вийшла до протестуючих і попросила прибрати встановлені намети, а замість цього дочекатися спілкування з президентом або міністром у справах ветеранів. Ветерани-переселенці у відповідь заявили, що їх ніхто не чує, а на робочі групи у Мінсоцполітики ніхто не приходить.

Коваленко в свою чергу стала розповідати про програму соціалізації, яка допоможе знайти їм роботу.

«Ви нам профінансуйте житло, нехай держава, не даючи нам грошей, купить це житло і ми самі соціалізуємося. Тому що зараз ми працюємо тільки для того, щоб оплатити хату та їжу. Все, нуль далі. Скільки мені чекати? Ще 10 років? 20 років може? Мене не цікавить скільки людей, яких соціальних категорій, нам повертатися нікуди», – заявив один з протестуючих ветеранів АТО.

На одному з відео ветерани-переселенці обурилися відповіддю Коваленко на слова одного з протестувальників: «До чого тут війна почалася? Ну не через нас же». На це заступниця голови ОП сказала: «А чому не через вас?».

«Тобто, через нас війна почалася? Не провокуйте, ми не будемо більше з вами розмовляти. Через нас почалася війна в країні?!» – обурився ветеран АТО.

Коваленко відповіла: «А чому ні?». Потім стала вимагати, щоб її не знімали на камеру.

У підсумку ветерани-переселенці заявили, що не приберуть намети, поки не поговорять з президентом.

Разом з протестувальниками під будівлю Офісу президента прийшов і мер Олександрівська (Луганська область) Микола Греков, який давно займається проблемами переселенців.

«Вчора (в неділю. – Ред.) офіційно заступниця голови Офісу президента звинуватила учасників АТО анексованої території, а саме Сергія Ульянова і хлопців, які стояли поруч, у тому, що війна почалася через них», – сказав Греков у коментарі InfoResist.

На питання, чим закінчився діалог, мер Олександрівська відповів: «Нічим, вона приходила сюди і вночі, приходила вчора кілька разів».

«Вона провокувала хлопців на скандал. Вона звичайний провокатор, намагалася вивести з себе і загострити ситуацію. Ми не реагуємо на провокаторів», – повідомив Греков, додавши, що на його думку, чиновники такого рівня не мають морального права таким чином поводитися з учасниками АТО.

Як відомо, що в п’ятницю до протестуючих вийшов президент Володимир Зеленський і пообіцяв розібратися в проблемі через тиждень. Чому Коваленко вирішила прибирати намети в неділю – невідомо.

Раніше повідомлялося, що під будівлею Офісу президента на вулиці Банковій у Києві протестувальники - учасники бойових дій на сході України, які водночас є вимушено переміщеними особами - встановили вже п’ять наметів.

Пікетувальники вимагають фінансування в повному обсязі постанови Кабміну про забезпечення житлом ветеранів АТО, чиї домівки залишилися на нинішній території ОРДЛО.

Ідеться про ухвалену у квітні 2018 року постанову Кабінету міністрів №280, що регулює питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.