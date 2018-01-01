Через морози Україна збільшила споживання газу майже на 10%

Станом на сьогоднішній ранок добовий відбір блакитного палива з газосховищ становить 96,5 млн куб. м

В Україні станом на 25 січня споживання газу становить 176,6 млн куб. м газу на добу, що на 9,7% більше, ніж на аналогічну дату 2017 року, у зв’язку зі зниженням температури повітря. Про це розповів радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський, пише УНН. [READ_MORE] «Добове споживання Україною становить



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Станом на сьогоднішній ранок добовий відбір блакитного палива з газосховищ становить 96,5 млн куб. м

В Україні станом на 25 січня споживання газу становить 176,6 млн куб. м газу на добу, що на 9,7% більше, ніж на аналогічну дату 2017 року, у зв’язку зі зниженням температури повітря. Про це розповів радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський, пише УНН.

«Добове споживання Україною становить 176,6 млн куб. м проти 161 млн куб. м за аналогічний період минулого року. Для покриття споживання імпортується газ з території Європи в режимі 25,8 млн куб. м та використовується газ власного видобутку – 57,4 млн куб. м», – сказав Білявський, уточнивши, що споживання зросло через зниження температури повітря.

Радник міністра також повідомив, що станом на сьогоднішній ранок добовий відбір блакитного палива з газосховищ становить 96,5 млн куб. м. Запаси залишаються найбільшими за останні роки – 13,1 млрд куб. м.

Крім того, з його слів, станом на сьогодні добовий транзит російського газу української ГТС становить 169,5 млн куб. м.

Нагадаємо, в Україні протягом 2017 року споживання газу становило 28,4 млрд куб. м, що на 14,9% менше, ніж у 2016 році, але без врахування обсягів газу на виробничо-технологічні потреби «Укртрансгазу», облгазів та видобувних підприємств.

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