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    Через морську блокаду Росія втратила вже третину судноплавства біля своїх портів

    Україна разом з Польщею, Литвою та Естонією змогла заблокувати вантажні перевезення агресора - Через морську блокаду Росія втратила вже третину судноплавства біля своїх портів
    Україна разом з Польщею, Литвою та Естонією змогла заблокувати вантажні перевезення агресора
    фото з відкритих джерел

    З багатьох міжнародних організацій Росію було виключено.

    Завдяки активному санкційному тиску від країн ЄС, Канади, Великобританії та США судноплавство біля портів держави-терориста Росії вже зменшилось на третину, а кількість суден – на 30%.

    Про це в ефірі телеканалу ICTV розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

    «З початку повномасштабної війни Росія заблокувала наші порти, а весь цивілізований світ мусив дати гідну відповідь. І першими порти для РФ закрила Велика Британія. Настільки грамотно, суттєво і змістовно, що росіяни ніяк не можуть це обійти. Тепер вони зі своєю експортною продукцією залишаються вдома», – говорить він.

    Кубраков зазначив, що з початку війни Мінінфраструктури направило більше сотні листів в найбільші світові транспортні організації. Як наслідок, з багатьох міжнародних організацій Росію було виключено.

    «Галузеві санкції гарантують обмеження на експорт технологій̆ для морської̈ навігації̈ та радіозв’язку для РФ, а також фінансові обмеження російського морського регістру судноплавства», – додав міністр.

    Також, за його словами, Україна разом з Польщею, Литвою та Естонією змогла заблокувати вантажні перевезення агресора. Більше того, було запроваджено значну кількість залізничних та авіаційних санкцій.

    «З залізницями РФ та Білорусі та їх дочірніми компаніями припинили співпрацю, і цей процес продовжується, а країни поступово закривають свій повітряних простір для літаків РФ», – говорить очільник МІУ.

    Раніше Міністерство інфраструктури України повідомляло, що разом з Польщею працює над збільшенням експорту до ЄС залізницею.

    Теги: ЄС росія окупанти США міністр санкції експорт війна Україна Міністерство інфраструктури порт окупація перевезення Олександр Кубраков #stoprussia
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    Через морську блокаду Росія втратила вже третину судноплавства біля своїх портів