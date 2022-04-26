Ворог атакує Миколаїв «Смерчами», аби втриматися на зайнятих позиціях
Уражено житлові будівлі мирного населення
Рашисти обстрілюють Миколаїв системами залпового вогню «Смерч», намагаючись втриматися на зайнятих позиціях. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
«Ворог намагається втриматися на зайнятих позиціях і звичною тактикою оскаженілого звіра вночі атакує Миколаїв РСЗВ «Смерч». Уражено житлові будівлі мирного населення, на жаль, один з мешканців загинув. Водночас, ворог продовжує артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів, з яких відступив. Таким чином, здійснюється і бойовий, і психологічний тиск на місцеве населення», – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на окупованих територіях Херсонщини і Миколаївщини продовжується діяльність військових РФ із підготовки до фейкових «референдумів».
Перекривши виїзди з населених пунктів, окупанти захоплюють будівлі органів місцевої влади, зривають українські прапори, під бряцання зброї і роздачу гуманітарної допомоги збирають персональні дані місцевих для фабрикування результатів голосування.
Нагадаємо, у тимчасово захопленій міській раді Херсона окупанти провели нараду, на якій представили так званого «голову» Херсонської ОДА Володимира Сальдо та «голову» Херсонської міської адміністрації Олександра Кобця.