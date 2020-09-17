Береза прокоментував скандальне будівництво біля музею «Пирогів»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Забудовник хоче звести житловий комплекс у межах території музею «Пирогів»

Справа щодо забудови землі в межах охоронюваної території Національного музею народної архітектури та побуту України «Пирогів» розглядається в суді

Лідер «Екопартії Берези» та претендент у мери Києва Борислав Береза прокоментував спробу забудувати ділянку землі на 16 га, що знаходиться в межах охоронюваної території Національного музею народної архітектури та побуту України «Пирогів».

Про це він написав на сторінці у Facebook.

«Господарський суд міста Києва, що славиться вирішенням найскандальніших земельних справ, намагається встановити, хто та за яких підстав дав дозвіл на забудову 16 га землі, розташованої на території Національного музею народної архітектури та побуту України. Намагався, та не зміг. Протиправні спроби кооперативів узаконити проведення різноманітного схематозу щодо будівництва ніяким чином не були покарані», – зазначив Береза.

Він додав, що вказана ділянка була привласнена ще за каденції мера Черновецького, але її поверненням у власність столичної громади і музею ніхто не займався. Скандал розгорівся, коли забудовник рік тому вже почав проводити підготовчі роботи і знищувати дерева. Після того у квітні цього року Господарський суд Києва провів перше засідання у цій справі. Розгляд справи умисно затягували, вважає Береза.

Зі слів політика, ДПТ, яке дозволило почати будівництво поруч з Національним музеєм «Пирогів», було проголосоване у Київраді близько трьох років тому.

Нагадаємо, що Береза раніше повідомив про рішення балотуватися на посаду київського міського голови, а команда «Екопартії», політичним лідером якої він є, - до складу Київради.