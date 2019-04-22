«Через рік – так через рік». Порошенко сказав про намір повернутися на Банкову



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Сотні людей ввечері 22 квітня прийшли до Адміністрації президента подякувати Порошенку за п’ять років роботи на посаді глави держави

Президент України Петро Порошенко подякував за підтримку своїм прихильникам, які ввечері 22 квітня зібралися біля Адміністрації президента на вул. Банковій у Києві та заявив, що його цілі – перемога на парламентських виборах і «повернення на Банкову».

У відповідь на останню заяву натовп почав скандувати «Через рік!». На що президент зазначив: «Через рік – так через рік».

Нагадаємо, сотні людей ввечері 22 квітня прийшли до Адміністрації президента подякувати Порошенку за п’ять років роботи на посаді глави держави.

Як відомо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

Станом на 19 годину 22 квітня ЦВК опрацювала 99,81% протоколів. За Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,22% українців, за Петра Порошенка - 24,46% українців.

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ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

Джерело: Радіо Свобода