У Києві починають щеплювати проти Covid-19 у торгових центрах

У центрі масової вакцинації у ТРЦ Blockbuster Mall щеплюватимуть вакциною CoronaVac

Вакцинація проти Covid-19 проводитиметься у ТРЦ Blockbuster Mall

У торгово-розважальному центрі Blockbuster Mall у Києві відкриється центр масової вакцинації проти Covid-19. Про це повідомляє пресслужба Міністерств охорони здоров’я України.

Центр масової вакцинації працюватиме з 1 серпня кожен день без вихідних за графіком 11:00-21:00.

Записатися на вакцинацію можуть усі охочі віком від 18 років за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.

У центрі щеплюватимуть вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. МОЗ зазначає, що наразі щеплення вакциною CoronaVac є підставою для перетину кордону таких країн, як Австрія, Фінляндія, Нідерланди, Іспанія, Греція, Словенія, Болгарія, Туреччина, Єгипет та деяких інших.

Після щеплення другою дозою вакцини в сімейного лікаря можна отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Нагадаємо, що у столиці можна вакцинуватися у 22 центрах масової вакцинації: у Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, а також – у 21 мінівакцинальному центрі в кожному районі, які працюють на вихідних.

Щеплення проводиться вакцинами CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, та Spikevax Moderna. Також проводиться щеплення вакциною Сomirnaty виробництва Pfizer-BioNTech – виключно особам віком старше за 60 років.

Як повідомлялося, за тиждень п’ятого етапу вакцинальної кампанії проти Covid-19, що стартував 22 липня в Україні, в Києві зроблено майже 140 тисяч щеплень. Загалом із початку вакцинальної кампанії станом на 29 липня у столиці зробили понад 792 тис. щеплень.

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