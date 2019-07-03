Через сильні дощі в Японії евакуюють понад 700 тисяч людей



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Накази про евакуацію були видані в середу в містах Кагосіма, Кірісіма і Айра

Місцева влада дала вказівку про термінову евакуацію сотень тисяч людей у трьох містах регіону Кюсю на південному заході Японії через триваючі сильні зливи.

Накази про евакуацію були видані в середу в містах Кагосіма, Кірісіма і Айра з населенням загальною кількістю 728 тисяч чоловік через погрози стихійних лих у зв'язку зі зливами, які обрушилися на регіон. Місцева влада і метеорологічне агентство Японії закликали жителів бути в стані підвищеної готовності до повеней і можливих зсувів.

Кількість опадів у деяких районах Південного Кюсю перевищила 900 мм з минулої п'ятниці. Очікується, що на півдні Кюсю випаде до 350 мм опадів за добу до ранку четверга. Прогнозується, що максимальна кількість опадів з полудня четверга до полудня п'ятниці складе від 100 до 200 мм в південних районах Кюсю і Токай.

Нагадаємо також, щорічний сезон мусонних дощів в Індії, який триває із червня до вересня, призвів до перших жертв. В передмісті Мумбаї впала стіна халупи, внаслідок чого загинуло 18 осіб. Іще три людини загинули від падіння стіни у школі в місті Кальян. Шестеро людей загинули в сусідньому місті Пун.