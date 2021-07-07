Черговий демарш Росії в ТКГ: блокують обговорення розмінування територій

19 ділянок для розмінування погодили ще торік

Представники Росії в ТКГ заблокували розгляд питання про розмінування 19 ділянок, погоджених ще влітку 2020 року.

Про це повідомляє Уніан з посиланням на українську делегацію для участі в ТКГ.

– На жаль, російська сторона знову заблокувала запланований розгляд питання розмінування дев’ятнадцяти ділянок, погоджених влітку 2020 року в рамках роботи безпекової підгрупи ТКГ, а також відкриття КПВВ зі свого боку лінії розмежування, – повідомили делегати.

Українська сторона констатує, що всі пропозиції та ініціативи поки не зустрічають належної реакції російської сторони. Водночас наші дипломати продовжують акцентувати на необхідності якнайшвидшого повернення до повного та всеосяжного режиму припинення вогню; розблокування роботи КПВВ з російського боку; узгодження плану розмінування з графіком проведення ремонтних робіт на ключових об’єктах критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування; створення безпечних умов для належного функціонування об’єктів, що забезпечують потреби цивільного населення.

Раніше повідомлялося, що російська сторона зірвала консультації в політичній робочій групі Тристоронньої контактної групи (ТКГ), які мали відбутися у вівторок, 6 липня.

5 липня українська делегація в ТКГ відреагувала на загострення ситуації на Донбасі. Протягом попередніх днів почастішали випадки грубих порушень противником режиму припинення вогню, в тому числі із застосуванням противником озброєння, забороненого Мінську домовленостями.

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