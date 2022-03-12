Кабмін придумав, як ліквідувати дефіцит пального на АЗС і зменшити ціни

Від початку російського вторгнення на АЗС виник дефіцит пального

Уряд пропонує Раді скасувати акциз на пальне та знизити ставку ПДВ з 20% до 7%

11 березня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено два рішення, які дозволять уникнути дефіциту пального на заправках та максимально стримають зростання його ціни. Про це повідомила перша віцепрем'єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.

«Ми затвердили зміни до формули, за якою рахуємо максимальну дозволену ціну пального на заправках - збільшили ціну логістики та доплату до котирування у Північно-західній Європі (NWE). Це дозволить мережам АЗС включати в розрахунок ті додаткові витрати, що виникли після переорієнтації постачання з Білорусі та РФ на західний кордон України (Польщу, Румунію, Угорщину)», - написала вона.

За її словами, зміна формули дає економічний стимул мережам завозити більше пального.

Також уряд подав для ухвалення Верховною Радою законопроєкт, що скасовує акциз на пальне та знижує ставку ПДВ з 20% до 7%. Це суттєво зменшує розмір податків, які раніше становили більше половини ціни.

Обидва рішення наберуть чинності одночасно.

«Нову формулу будемо застосовувати, як тільки Верховна Рада проголосує за зниження податків. В результаті мережі завезуть більше пального, а ціна не зросте», - зазначила Свириденко.

Розмір націнки українських мереж АЗС не зросте і залишиться на рівні, що був встановлений за кілька днів до початку російського вторгнення: 4,55 грн на літр бензинів та 5 грн на літр дизелю.

Раніше Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.