Сплачуйте картою! Нацбанк звернувся до торгових мереж та АЗС

«Інкасатори банків щодня ризикуючи життям поповнюють банкомати готівкою – Шевченко

Голова Національного банку України заявив, що банківська система працює злагоджено

«Банки продовжують забезпечувати роботу відділень в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення; онлайн-банкінги банків працюють в звичайному режимі – з їх допомогою можна поповнити мобільний рахунок, провести безготівкові перекази коштів, зокрема на допомогу армії; торгівельні заклади (магазини, АЗС та аптеки) мають приймати безготівкові розрахунки – жодних обмежень на такі розрахунки Національний банк не встановлював; банки за можливості поступово підкріплюють банкомати готівкою», – написав Шевченко у Facebook.

Він також закликав під час покупок віддавати перевагу безготівковим розрахункам.

«Інкасатори банків щодня ризикуючи життям поповнюють банкомати готівкою. Зменшивши попит на готівкові кошти, ми зменшуємо ризик їхньому життю та здоров’ю.

Також закликаю операторів торгівельних мереж та заправних станцій – не допускати жодних відмов у прийнятті безготівкової оплати. Не приймати платіжні картки зараз – це щонайменше непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання. Особливо сьогодні, коли Україна демонструє світові безпрецедентний приклад героїзму, мужності та єдності перед обличчям зла», – зазначив Шевченко