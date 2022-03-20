Відомі українські євреї закликали уряд Ізраїлю скасувати додаткові обмеження на в'їзд українців
Наразі листа підписали вже 85 осіб
85 відомих українських євреїв звернулися до уряду та Кнесету Ізраїлю із закликом скасувати квотування кількості біженців з України та запроваджені додаткові процедури, що ускладнюють в'їзд українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний текст заяви.
У листі зазначається, що запроваджені Ізраїлем додаткові процедури, які ускладнили в’їзд до країни для українців, та квотування кількості біженців спричинили хвилю критики в українському суспільстві.
«Впродовж багатьох років для України Ізраїль був прикладом стійкості, героїзму та самовідданої боротьби за свою свободу та незалежність. І сьогодні, коли вся Україна стала на захист своєї незалежності, багато громадян України з подивом і обуренням звертаються до нас щодо згаданих рішень Ізраїлю», – йдеться у листі.
Ізраїльським посадовцям також нагадали, що українці рятували євреїв у часи Голокосту, коли багато країн відмовляли у в'їзді євреям-біженцям. «Сьогодні таких українців-Праведників в Україні налічується близько 2700 осіб», – зазначається у листі.
Відомі українські євреї наголосили, що в ситуації війни зачиняти двері перед українцями, запроваджувати квоти та інші обмеження – вкрай негуманно, та закликали уряд Ізраїлю скасувати ухвалені обмеження.
Водночас підписанти подякували Ізраїлю за голосування в ООН за резолюцію на підтримку України, публічне засудження агресії Росії, гуманітарну допомогу та зусилля прем'єр-міністра Нафталі Бенета з дипломатичного врегулювання.
Наразі листа підписали вже 85 осіб, які представляють культурну, наукову, політичну та ділову еліту України. Так, серед підписантів: бізнесмен Андрій Адамовський, співпрезидент ВААД України Йосип Зісельс, доктор та телеведучий Євген Комаровський, бізнесмен Гаррі Корогодський, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, медіа-менеджер, власник РБК-Україна Йосип Пінтус, народний депутат Михайло Радуцький, бізнесмен Андрій Ставніцер, президент ФК «Динамо Київ» Ігор Суркіс та народний депутат Григорій Суркіс, бізнесмен Євген Червоненко, телеведучий Савік Шустер, а також відомі українські рабини, бізнесмени, політики, діячі культури та науки.