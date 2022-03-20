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    Відомі українські євреї закликали уряд Ізраїлю скасувати додаткові обмеження на в'їзд українців

    Ізраїльським посадовцям нагадали, що українці рятували євреїв у часи Голокосту - Відомі українські євреї закликали уряд Ізраїлю скасувати додаткові обмеження на в'їзд українців
    Ізраїльським посадовцям нагадали, що українці рятували євреїв у часи Голокосту
    фото з відкритих джерел

    Наразі листа підписали вже 85 осіб

    85 відомих українських євреїв звернулися до уряду та Кнесету Ізраїлю із закликом скасувати квотування кількості біженців з України та запроваджені додаткові процедури, що ускладнюють в'їзд українців.

    Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний текст заяви.

    Звернення євреїв України до держави Ізраїль

    Звернення євреїв України до держави Ізраїль

    У листі зазначається, що запроваджені Ізраїлем додаткові процедури, які ускладнили в’їзд до країни для українців, та квотування кількості біженців спричинили хвилю критики в українському суспільстві.

    «Впродовж багатьох років для України Ізраїль був прикладом стійкості, героїзму та самовідданої боротьби за свою свободу та незалежність. І сьогодні, коли вся Україна стала на захист своєї незалежності, багато громадян України з подивом і обуренням звертаються до нас щодо згаданих рішень Ізраїлю», – йдеться у листі.

    Ізраїльським посадовцям також нагадали, що українці рятували євреїв у часи Голокосту, коли багато країн відмовляли у в'їзді євреям-біженцям. «Сьогодні таких українців-Праведників в Україні налічується близько 2700 осіб», – зазначається у листі.

    Відомі українські євреї наголосили, що в ситуації війни зачиняти двері перед українцями, запроваджувати квоти та інші обмеження – вкрай негуманно, та закликали уряд Ізраїлю скасувати ухвалені обмеження.

    Водночас підписанти подякували Ізраїлю за голосування в ООН за резолюцію на підтримку України, публічне засудження агресії Росії, гуманітарну допомогу та зусилля прем'єр-міністра Нафталі Бенета з дипломатичного врегулювання.

    Наразі листа підписали вже 85 осіб, які представляють культурну, наукову, політичну та ділову еліту України. Так, серед підписантів: бізнесмен Андрій Адамовський, співпрезидент ВААД України Йосип Зісельс, доктор та телеведучий Євген Комаровський, бізнесмен Гаррі Корогодський, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, медіа-менеджер, власник РБК-Україна Йосип Пінтус, народний депутат Михайло Радуцький, бізнесмен Андрій Ставніцер, президент ФК «Динамо Київ» Ігор Суркіс та народний депутат Григорій Суркіс, бізнесмен Євген Червоненко, телеведучий Савік Шустер, а також відомі українські рабини, бізнесмени, політики, діячі культури та науки.

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    Теги: росія окупанти Савік Шустер Ізраїль Борис Ложкін ООН війна українці Україна Йосип Зісельс Ігор Суркіс біженці окупація Михайло Радуцький #stoprussia
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    Відомі українські євреї закликали уряд Ізраїлю скасувати додаткові обмеження на в'їзд українців