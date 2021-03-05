Аваков хоче відібрати 16-поверхову лабораторію у Академії наук. НАН міністру відмовила

В НАНУ скаржаться на підготовку нардепами перевірок Академії на предмет корупції, бездіяльності та доведення майнового комплексу до занепаду

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков «попросив» Національну академію наук передати у користування поліції 16-поверхову будівлю лабораторного комплексу Інституту фізіології ім. Богомольця в центрі Києва.

На що отримав відмову від президента НАН Анатолія Загороднього, після чого в НАНУ поскаржилися на підготовку нардепами перевірок Академії на предмет корупції, бездіяльності та доведення майнового комплексу до занепаду.

У зв'язку з цим в НАНУ повідомили, що якщо в МВС будуть далі наполягати на передачі будівлі Нацполіціі, то вчені будуть домагатися міжнародного резонансу, оскільки виконують міжнародні гранти і не можуть зупинити свою роботу.

Про це стало відомо з повідомлення «Громадське» з посиланням на джерело в НАНУ.

«На тлі цього Верховна Рада починає кампанію по перевірках і звинуваченнях НАНУ... Зараз Інститут фізіології, який є всесвітньо відомою організацією, потребує підтримки громадськості», – повідомило джерело.

Завідувачка відділу сенсорної сигналізації Інституту фізіології Нана Войтенко розповіла в коментарі, що 3 березня бюро президії НАН України на своєму засіданні також вирішило відмовити МВС. Воно постановило, що Академія наук «категорично не може позитивно відповісти на прохання Авакова».

Войтенко підкреслила, що це рішення не може бути оскаржене, оскільки президія є вищим органом управління Академії наук.

«Підготовлено і відправлено Авакову відповідь про те, що в Інституті робочий корпус. Там розташовано дуже багато обладнання, яке використовують відділи не тільки ті, які розташовані в цьому корпусі, а й весь Інститут. Більш того, там є Центр колективного користування, який використовує вся Академія наук», – розповіла Войтенко.

Що стосується перевірок, мова йде про зареєстрований 2 березня законопроєкт парламенту про створення тимчасової слідчої комісії Ради «з питань розслідування фактів корупції, бездіяльності, доведення Національної академії наук України та її майнового комплексу до занепаду, а також втрати державних коштів, майна та земель, що належать НАНУ». Його тексту поки немає.

Відзначається, що автор проєкту – депутат від «слуг народу» Арсеній Пушкаренко. Тобто, так зійшлося, що, коли Авакову відмовилися віддати будівлю в центрі Києва, один з нардепів вирішив перевірити на корупцію того, хто відмовив.

Завідувачка відділу сенсорної сигналізації інституту Нана Войтенко також повідомила, що якщо в МВС будуть далі наполягати, щоб їм передали корпус, то вчені будуть домагатися міжнародного резонансу, тому що виконують міжнародні гранти і не можуть підводити партнерів з Єврокомісії. Крім того, вчені виконують гранти Національного інституту здоров'я США. Таким чином, в НАНУ не можуть зупинити свою роботу.

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