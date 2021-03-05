Британія почала антимонопольне розслідування щодо компанії Apple

Невдоволення розробників пов'язані з тим, що вони повинні платити компанії комісію 30% за розповсюдження їх програм через App Store

Причиною розслідування стали заяви розробників про те, що умови магазину додатків Apple є несправедливими

Фахівці Управління з конкуренції і ринків (CMA) Великої Британії проведуть антимонопольне розслідування відносно американської корпорації Apple.

Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.

Причиною розслідування стали заяви розробників про те, що умови магазину додатків Apple є несправедливими.

Невдоволення розробників пов'язані з тим, що вони повинні платити компанії комісію 30% за розповсюдження їх програм через App Store. При цьому взаємодіяти з клієнтами поза фірмового магазину їм заборонено.

Зазначається, що оплата всіх додаткових опцій, які клієнт захоче придбати, також повинна проходити через App Store.

«Під час розслідування CMA буде вивчено, чи займає Apple домінантне положення у зв'язку з розповсюдженням програм на пристроях фірми у Великій Британії», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, восени 2020 року компанія Apple погодилася виплатити 113 мільйонів доларів у 34 штатах США та окрузі Колумбія, щоб врегулювати звинувачення про сповільнення роботи старих iPhone після оновлення операційної системи iOS.

У березні 2020 року компанія погодилася виплатити 500 млн доларів компенсації користувачам, які позивалися проти Apple через сповільнення. Перед цим, у лютому, французька влада оштрафувала компанію Apple на 25 мільйонів євро через те, що старі iPhone працювали повільніше після оновлення iOS.