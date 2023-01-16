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Росія та Білорусь розпочали спільні авіанавчання: деталі

Ірина Глотова
glavcom.ua
Росія та Білорусь розпочали спільні авіанавчання: деталі
Росія та Білорусь спільно навчатимуть військових
фото з відкритих джерел

Навчання відбудуться на аеродромах та полігонах білоруських військово-повітряних сил та військ ППО з 16 січня по 1 лютого

Росія та Білорусь розпочали сьогодні спільні навчання авіації. Мета навчань – «підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань», повідомляє білоруське міноборони. Відомство уточнює, що війська відпрацьовуватимуть «широкий спектр питань», зокрема разом патрулюватимуть повітряний простір уздовж кордону та здійснюватимуть авіапідтримку угруповань військ. З боку РФ у цих заходах бере участь військове формування повітряно-космічних сил країни.

«Під час проведення льотно-тактичного навчання будуть задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО збройних сил Білорусі», – повідомили в міноборони Білорусі.

Нагадаємо, Росія активно перекидає винищувачі на територію Білорусі. Раніше міноборони цієї країни вже робило заяви про нарощування регіонального угруповання військ Білорусі та Росії в рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави. «До Республіки Білорусь продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил Російської Федерації. З підрозділами, що прибувають, на полігонах Республіки Білорусь сплановано подальше проведення заходів бойового злагодження», – уточнили у військовому відомстві.

Після оголошення про плановані навчання в Пентагоні заявили, що не вбачають у них ознак вступу республіки до спецоперації. «Ми не бачимо жодних ознак того, що Білорусь має намір вступити в конфлікт. Ми просто вважаємо, що це триває тренування білорусів і росіян. І все», – розповів на брифінгу прес-секретар Пентагону бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер.

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Теги: військові війна авіація конфлікт озброєння навчання Міноборони Білорусь

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