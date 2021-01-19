Чи повернуться студенти до аудиторій після локдауну? МОН озвучив рекомендації для ВНЗ

Студенти після завершення локдауну мають приступити до занять в очному або змішаному форматі

Заклади вищої та професійно-технічної освіти самостійно вирішуватимуть, в якій формі організовувати навчання після локдауну

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет дав рекомендації для вищих навчальних закладів для поступового виходу з локдауну, який закінчиться після 24 січня. Про це міністр написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Шкарлета, за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації студенти училищ, технікумів і вишів мають повинні продовжити навчання у змішаному форматі або очно.

«Заклади вищої освіти, маючи широку управлінську автономію та враховуючи епідситуацію у кожному окремому регіоні, самостійно вирішуватимуть, коли та в якій формі організовувати навчання», – зазначив Шкарлет.

Крім того, Шкарлет впевнений, що окремим питанням залишається практика.

«Низка спеціальностей і більшість професій потребують практичного навчання, а тому важливо організувати студентські та учнівські практики з обов’язковим дотриманням карантинних заходів. Переконаний, що більшість здобувачів освіти мріють про повернення до аудиторій, а тому усвідомлюють важливість щоденного дотримання протиепідемічних вимог», – наголосив міністр.

Він також підкреслив, що студентську та учнівську практику необхідно організувати з обов'язковим дотриманням карантинних заходів.

Нагадаємо, що МОН повідомив, коли учні випускних класів повернуться до очного навчання.

Раніше Шкарлет заявляв, що вважає можливим повернення молодших класів до очного навчання після завершення дії карантинних обмежень.

Нещодавно у своєму інтервʼю Сергій Шкарлет погодився з тим, що дистанційне навчання у школах не зможе повністю замінити очну форму.