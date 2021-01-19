МОН повідомив, коли учні випускних класів повернуться до очного навчання

У регіонах, де ситуація з коронавірусом буде контрольованою, учні 9 та 11 класів зможуть повернутися до повноцінного очного навчання, – Шкарлет

Учні випускних класів після завершення локдауну повернуться до змішаної форми навчання. Про це у Telegram заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

За словами міністра, у регіонах, де ситуація з коронавірусом буде контрольованою, учні 9 та 11 класів зможуть повернутися до повноцінного очного навчання.

Він зазначив, що повернення учнів випускних класів до повноформатного навчання є вкрай необхідним і важливим.

«Після завершення посилених карантинних заходів, за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації, учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання. В областях, де показники захворюваності Covid-19 будуть контрольованими, буду підіймати питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів за парти», ‒ заявив Шкарлет.

Міністр зазначив, що також планується відновлення повноформатного або змішаного навчання для школярів інших класів.

«Тривають відповідні консультації з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим та головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшко», ‒ додав він.

Раніше Шкарлет заявляв, що вважає можливим повернення молодших класів до очного навчання після завершення дії карантинних обмежень.

Незодавно в своєму інтервʼю Сергій Шкарлет погодився з тим, що дистанційне навчання у школах не зможе повністю замінити очну форму.