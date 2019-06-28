Чи пустять партію Саакашвілі на вибори? Верховний суд збирається на термінове засідання



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Лідер « Руху нових сил » Михайло Саакашвілі під час поїздок обласними центрами України

ЦВК оскаржила рішення Шостого апеляційного адміністративного суду

Центральна виборча комісія оскаржила рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 25 червня, яким скасовано постанову ЦВК №1205 про відмову в реєстрації кандидатів у депутати від партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» та зобов’язано повторно розглянути документи.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані державного порталу «Судова влада України».

Апеляційну скаргу ЦВК 28 червня розгляне Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду. Засідання розпочнеться о 18.00. Як відомо, сьогодні в Україні відзначається День Конституції і цей день є офіційним вихідним.

Як повідомляв «Главком», 23 червня Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (88 осіб) та одномандатних виборчих округах (11 осіб) на позачергових парламентських виборах.

Комісія з’ясувала, що 8 травня на засіданні ради партії Саакашвілі був затверджений виборчий список і кандидатів в одномандатних округах, котрі балотуватимуться на позачергових виборах народних депутатів. А 10 червня з’їзд партії затвердив кандидатів -списочників та мажоритарників.

Разом з тим, ЦВК наголосила, що позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня 2019 року указом президента України від 21 травня 2019 року №303. Отже, розгляд 8 травня 2019 року на засіданні ради політичної партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» питань, пов’язаних з участю партії в позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не міг бути здійснений.

Як наслідок, рішення щодо скликання позачергового з’їзду партії 10 червня, а також затвердження радою політичної партії Саакашвілі кандидатур для включення до виборчого списку та кандидатур для висування в одномандатних виборчих округах від 8 травня 2019 року, «не можуть вважатися такими, що були схвалені, а отже, вони прийняті на порушення положень статуту цієї партії», пояснила ЦВК.

Крім цього, Центральна виборча комісія направила Нацполіції копії протоколу засідання ради партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» від 8 травня та протоколу позачергового з’їзду від 10 червня для здійснення перевірки.

Представник партії Саакашвілі, адвокат Павло Богомазов надав «Главкому» рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 25 червня, в якому сказано, що відмова ЦВК у реєстрації партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» виходить за її межі повноважень, а тому підлягає скасуванню.

Для оскарження цього рішення ЦВК мала два дні.