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Чи вплинуть події в Ізраїлі на підтримку України від НАТО? Відповідь Столтенберга

Діана Гасюк
glavcom.ua
Чи вплинуть події в Ізраїлі на підтримку України від НАТО? Відповідь Столтенберга
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
фото з відкритих джерел

Столтенберг зазначив, що на останньому засіданні Контактної групи з оборони України особисто взяв участь Володимир Зеленський

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс на тлі загострення арабо-ізраїльського конфлікту не послабив власної рішучості й далі підтримувати Україну супроти російської агресії. Про це він заявив в інтерв'ю DW.

Столтенберг згадав, що на останньому засіданні Контактної групи з оборони України особисто взяв участь Володимир Зеленський.

«І країни НАТО рішуче заявили, що так, ми стурбовані і, звичайно, вражені жорстокістю терористичної атаки на Ізраїль минулими вихідними. Але це не підірве нашої здатності, нашої готовності, нашої рішучості продовжувати підтримувати Україну», – підкреслив він.

Столтенберг додав, що Альянс підтверджує це не лише «на словах, а й на ділі».

«Лише за останні дні союзники по НАТО зробили нові важливі заяви щодо розширення підтримки України. Німеччина заявила про постачання боєприпасів, систем ППО, до яких належать і сучасні установки Patriot. Сполучені Штати, Велика Британія та багато інших...», – перерахував генсек.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати надалі зможуть одночасно надавати оборонну допомогу Україні та Ізраїлю. 

До слова, у Пентагоні стурбовані тим, що Сполученим Штатам Америки доведеться збільшити виробництво боєприпасів для одночасної допомоги Ізраїлю та Україні.

Теги: Німеччина Ізраїль Велика Британія Володимир Зеленський Єнс Столтенберг

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