Пентагон стурбований одночасною військовою допомогою Україні та Ізраїлю – ЗМІ

Україна та Ізраїль потребують різного виду допомоги

У Пентагоні стурбовані тим, що Сполученим Штатам Америки доведеться збільшити виробництво боєприпасів для одночасної допомоги Ізраїлю та Україні. Про це повідомляє CNN.

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Згідно з повідомленням видання, Україна та Ізраїль потребують різного виду допомоги. Україна просить велику кількість артилерійських боєприпасів, тоді як Ізраїль висловив запит на високоточні керовані авіаційні боєприпаси та системи протиповітряної оборони.

Проте, за даними журналістів, у разі початку Ізраїлем наземної операції в секторі Газа, може знадобитися 155-мм артилерійські боєприпаси. США та інші союзники НАТО відчувають нестачу цих боєприпасів через російське вторгнення в Україну.

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Неназвані офіційні особи розповіли виданню, що Ізраїль має потужну промислову базу та виробляє багато видів озброєння, але тривала наземна кампанія може виснажити всі запаси країни.

Джерела з CNN додають, що в США продовжується цілодобова робота над знаходженням додаткових запасів боєприпасів по всьому світу та пошуку швидких способів їхньої доставки до Ізраїлю.

Також неназваний високопосадовець Міноборони США розповів, що його відомство просить у американських виробників зброї прискорити виконання існуючих замовлень Ізраїлю на військову техніку, які раніше могли вважатися менш терміновими.

При цьому глава Пентагону, Ллойд Остін, запевнив сьогодні, 11 жовтня, що США можуть ефективно підтримувати як Україну, так і Ізраїль одночасно.

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«Ми можемо робити і те, і інше, і робитимемо. Ми зробимо все необхідне, щоб допомогти нашим союзникам і партнерам, і ми також зробимо все необхідне, щоб переконатися, що ми зберігаємо здатність захищати наші інтереси та захищати нашу країну», - наголосив він після засідання у форматі «Рамштайн».

Раніше повідомлялося, що міністерство оборони США 11 жовтня опублікувало про новий пакет військової допомоги Україні.

До слова, раніше Сполучені Штати Америки повідомили, що у них достатньо ресурсів для одночасної підтримки України та Ізраїлю. Американці вже готують чергові пакети допомоги для двох країн.