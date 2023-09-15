СБУ затримала нардепа Шуфрича, уряд вніс в Раду проєкт бюджету на 2024 рік. Головне за 15 вересня

Шуфрич досі є народним депутатом і очолює Комітет із питань свободи слова

СБУ затримала народного депутата Нестора Шуфрича, Кабінет Міністрів України вніс у Верховної Раду проєкт державного бюджету на 2024 рік, Польща погрожує запровадити безтермінове ембарго. «Главком» зібрав у добірку новини 15 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

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СБУ затримала нардепа Шуфрича

Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області. Зазначається, що сьогодні відбувається понад 50 обшуків по справі Шуфрича. За висновками слідства, він за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та Росії з метою розповсюдження російської пропаганди та просування антиукраїнської політики.

Щобільше, Шуфрич досі є народним депутатом, який отримує кошти платників податків та є головою комітету Верховної Ради.

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Кабінет Міністрів вніс в Раду проєкт бюджету на 2024 рік

Кабінет Міністрів України вніс у Верховної Раду проєкт державного бюджету на 2024 рік. Попередньо доходи держбюджету складатимуть 1,746 трлн грн (загальний 1,54 трлн грн). Видатки – 3,308 трлн грн (загальний 3,1 трлн грн). Дефіцит бюджту – 1,531 трлн грн.

Стефанчук закликав народних депутатів усіх фракцій і груп «конструктивно підійти до розгляду найважливішого фінансового документа.

Польща погрожує запровадити безтермінове ембарго на українське зерно

Польща погрожує запровадити безтермінове ембарго на українське зерно, якщо Єврокомісія не ухвалить рішення щодо продовження обмеження. Міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда заявив, що заборона буде безтермінова.

За словами Буди, уряд Польщі надсилає своїм фермерам сигнал про те, що ембарго й надалі діятиме попри рішення Єврокомісії.

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Путін прокоментував переговори з Україною

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України, але Київ має прямо сказати про готовність до них.

Президент РФ також прокоментував слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, який заявив, що Путін наразі не зацікавлений у «конструктивній дипломатії» та наголосив, що «для танго потрібні двоє».

Журналісти назвали організації, через які виїхали сотні ухилянтів

Журналісти виявили 372 організації, через які виїхали сотні ухилянтів та дані 2248 чоловіків, які втекли з країни завдяки системі «Шлях». Рекордсменами стали дві організації, які ведуть діяльність за однією адресою у місті Миколаїв Львівської області – місцевий осередок всеукраїнського товариства «Просвіта» і ГО «Театр Хліб».

Вони входять до п’ятірки тих, що отримали найбільше дозволів через систему «Шлях». Лише від цих двох організацій змогли втекти майже 200 чоловіків.