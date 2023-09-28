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НАТО уклало контрактів на 2,4 млрд євро для закупівлі боєприпасів для ЗСУ – Столтенберг

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАТО уклало контрактів на 2,4 млрд євро для закупівлі боєприпасів для ЗСУ – Столтенберг
Столтенберг провів із Зеленським «важливу розмову щодо наступних кроків для підтримки НАТО»
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Єнс Столтенберг: «НАТО має рамкові контракти на основні боєприпаси на суму 2,4 мільярда євро, включаючи тверді замовлення на 1 млрд євро»   

Країни-члени НАТО уклали рамкові контракти для закупівель боєприпасів на суму 2,4 млрд євро. Таким чином члени Альянсу поповнюють свої запаси, частина з яких йде на допомогу Україні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

«НАТО вже багато років проводить спільні закупівлі. Сьогодні я можу підтвердити, що НАТО має рамкові контракти на основні боєприпаси на суму 2,4 мільярда євро, включаючи тверді замовлення на 1 мілрд євро. Це охоплює такі можливості, як 155-мм артилерія, протитанкові керовані ракети та боєприпаси для основних бойових танків», – зазначив Столтенберг.

За словами генсека НАТО, це допоможе членам Альянсу поповнити свої запаси, тоді як вони продовжують підтримувати Україну. Він також привітав заяву про те, що Україна та Сполучені Штати планують спільно виробляти системи озброєнь, зокрема протиповітряної оборони.

Столтенберг також зазначив, що з моменту вторгнення РФ Україні було виділено майже 100 млрд євро, половина з яких надійшла від США, а інша - від європейських країн-членів та Канади. Окрім того, Столтенберг провів із Зеленським «важливу розмову щодо наступних кроків для підтримки НАТО».

Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня, генеральний секретар Організації Північноатлантичного Договору (НАТО) Єнс Столтенберг перебуває з неоголошеним наперед візитом у Києві. У нього була зустріч із президентом Володимиром Зеленським. 

 

 

Теги: Україна боєприпаси Єнс Столтенберг НАТО

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